Big Little Lies, la stagione 3 fa passi avanti: Scelta la sceneggiatrice

A quanto pare HBO non si è dimenticata di Big Little Lies e sta finalmente lavorando attivamente per portare in tv la tanto attesa terza stagione: ecco gli ultimi aggiornamenti e il post di Shailene Woodley.

Il ritorno di Big Little Lies si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato da Deadline, HBO ha compiuto un passo decisivo verso la realizzazione della terza stagione dell'acclamata serie, affidando la scrittura del primo episodio a Francesca Sloane, co-creatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie Mr. & Mrs. Smith (parallelamente messa in pausa da Prime Video). Sloane non solo scriverà il nuovo capitolo, attualmente in fase di sviluppo, ma sarà anche produttrice esecutiva insieme al creatore della serie David E. Kelley e alle protagoniste Reese Witherspoon e Nicole Kidman.

Big Little Lies: I passi verso una terza stagione

La scelta di Sloane arriva al termine di una ricerca avviata da HBO durante l'estate, nel tentativo di individuare la persona giusta per guidare la nuova stagione. L'annuncio di una sceneggiatrice è un'ottima notizia per i fan della serie che da anni speravano in un seguito. La morte improvvisa del regista Jean-Marc Vallée nel 2021 aveva messo in dubbio la possibilità di proseguire con la storia. Tuttavia, nel novembre 2023, Nicole Kidman aveva lasciato trapelare durante un evento che una terza stagione era in fase di preparazione. Reese Witherspoon, durante un’intervista a Vanity Fair a giugno 2024, aveva scherzato su quella rivelazione anticipata, confermando però che i lavori erano ormai in corso. "Siamo in buona forma. Ci stiamo muovendo velocemente e Liane [Moriarty] sta consegnando il libro", aveva detto.

La trama del libro e del nuovo capitolo della serie

In Italia arrivata su Sky e in streaming su NOW, Big Little Lies ha seguito tre amiche e madri (intepretate da Kidman, Witherspoon e Shailene Woodley) alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana le cui vite vengono scosse da un omicidio avvenuto durante una festa scolastica dei loro figli. Altre co-protagoniste erano Zoë Kravitz e Laura Dern. La prima stagione è andata in onda nel 2017 e la seconda (che ha visto anche la partecipazione di Meryl Streep) nel 2019.

Proprio il nuovo romanzo di Moriarty, autrice dell'opera originale da cui è stata tratta la prima stagione, sarebbe alla base della terza stagione. Secondo quanto riportato da Deadline, il libro è ormai terminato e verrà pubblicato nel 2026. La trama includerà un salto temporale: le protagoniste, una volta madri alle prese con i problemi della prima infanzia, ora si troveranno a gestire figli adolescenti.

Il cast è pronto a tornare

La voglia di tornare sul set si avverte anche tra le protagoniste. Shailene Woodley ha festeggiato la notizia con una serie di storie su Instagram. Accanto a una foto con le colleghe Zoë Kravitz e Laura Dern, ha scritto: "SIAMO ufficialmente tornate... Big Little Lies 3, siete pronti???", seguita da un ulteriore scatto con la didascalia: "Perché... sta succedendo davvero...". Accanto a Woodley, anche Kravitz, Dern, Reese Witherspoon e Nicole Kidman hanno sempre espresso entusiasmo per un possibile ritorno, così come lo stesso David E. Kelley, ideatore e sceneggiatore delle prime due stagioni. Sembra davvero essere la volta buona.