Big Little Lies difficilmente avrà una terza stagione, fa sapere HBO

Le agende fitte d'impegni delle protagoniste tra i motivi principali.

A due episodi dalla conclusione della seconda stagione di Big Little Lies, probabilmente anche voi vi sarete chiesti se le cinque di Monterey torneranno in tv con un ulteriore ciclo di episodi, soprattutto alla luce degli ennesimi, ottimi risultati d'ascolto. Concepita inizialmente come miniserie, il drama di David E. Kelley basato sul romanzo omonimo di Liane Moriarty è stato sorprendentemente riportato in onda già una volta. Potrebbe dunque accadere di nuovo? Il presidente di HBO Casey Bloys si è detto scettico.

"Adoro questo gruppo - farei qualsiasi cosa con loro. Ma la realtà è che sono alcune delle attrici più impegnate di Hollywood" ha spiegato Bloys, a capo della rete che propone Big Little Lies negli Stati Uniti. È vero, "abbiamo un accordo con alcune di loro - Nicole Kidman sta lavorando con noi al suo prossimo show, [The Undoing]. Penso però che non sia realistico. Voglio dire, se venissero tutte da me e mi dicessero 'Abbiamo sistemato tutti i nostri impegni!', allora sì". Ma ha ribadito con una risata: "Non credo sia realistico".

Fortunatamente, sembra che il finale della seconda stagione (in Italia in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV il 23 luglio) lascerà il pubblico con un maggiore senso di chiusura rispetto al ciclo inaugurale. Bloys ha detto infatti: "La stagione 2 è stata per tutte le persone coinvolte un'opportunità per concludere [la serie] in un modo che sembra soddisfacente".