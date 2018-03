Nicole Kidman in un'altra miniserie di HBO, The Undoing

La seconda stagione di Big Little Lies non sarà l'unica produzione a riportare Nicole Kidman su HBO. Premiata con l'Emmy e il Golden Globe per il suo ruolo nel drama scritto da David E. Kelley basandosi sul romanzo omonimo, l'attrice sta collaborando nuovamente con quest'ultimo e la rete via cavo per portare in tv The Undoing, thriller psicologico basato anche in questo caso su un libro, You Should Have Known di Jean Hanff Korelitz.

Scritta da Kelley, la miniserie si concentra su Grace Sachs (Kidman), una terapeuta di successo a un passo dalla pubblicazione del suo primo libro. Sposata con un uomo devoto e madre di un ragazzo che frequenta una delle scuole più prestigiose di New York City, Grace vede un baratro aprirsi nella sua vita quando si ritrova ad affrontare una morte violenta, un marito scomparso e una serie di terribili rivelazioni su un uomo che pensava di conoscere. Travolta dallo scandalo e inorridita dal modo in cui ha disatteso i suoi stessi consigli, Grace deve rimettere insieme i pezzi della sua esistenza per il bene di suo figlio e di se stessa.

"David ha creato un'altra serie propulsiva con un personaggio femminile affascinante e complicato al suo centro", ha commentato Kidman in un comunicato. "Sono elettrizzata e onorata di continuare a collaborare con lui ed HBO". Oltre al ruolo di protagonista, Kidman ne sarà la produttrice esecutiva con Kelley e gli altri produttori di Big Little Lies Per Saari e Bruna Papandrea.