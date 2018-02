Big Little Lies: Confermati altri tre ritorni, inclusa Shailene Woodley

Buone notizie dalle quinte di Big Little Lies: l'intero quintetto di protagoniste tornerà nella seconda stagione! Dopo il rinnovo della serie di successo e la contemporanea conferma dei ritorni di Nicole Kidman e Reese Witherspoon, la produzione si è assicurata il coinvolgimento come regolari anche di Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz.

Stando ai nuovi dettagli diffusi dalla rete americana HBO, nei nuovi 7 episodi in onda nel 2019 ritroveremo Celeste (Kidman) alla deriva dopo la morte del marito Perry, sebbene determinata a lottare per la sua famiglia e ritrovare in se stessa la donna che era un tempo. Intanto, consapevole che le buone intenzioni non sempre sono foriere di buone conseguenze, Madeline (Witherspoon) affronta la verità della morte di Perry mentre si confronta con il suo matrimonio e le nozioni tradizionali di famiglia. Jane (Woodley) sta cercando di farsi una nuova vita per se stessa e suo figlio Ziggy, mentre Renata (Dern), l'epitome del controllo, si trova di fronte a nuove sfide nel suo matrimonio. Bonnie (Kravitz), invece, lotta con il senso di colpa per la morte di Perry mentre demoni del suo passato tornano a tormentarla.

Scritta nuovamente da David E. Kelley basandosi su una storia di Liane Moriarty, l'autrice il cui romanzo omonimo ha ispirato il ciclo inaugurale, Big Little Lies e la sua seconda stagione coinvolgeranno a tempo pieno anche la leggenda di Hollywood Meryl Streep nei panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry (Alexander Skarsgård, che potrebbe riprendere il ruolo), la quale arriva a Monterey preoccupata per il benessere dei nipoti e, ovviamente, in cerca di risposte dopo la morte del figlio. La regia è stata affidata invece ad Andrea Arnold (Transparent), che sostituisce l'occupato Jean-Marc Vallée.