Big Little Lies: Anche l'ideatore David E. Kelley non esclude una seconda stagione

David E. Kelley, l'ideatore dell'ultima apprezzata miniserie di HBO Big Little Lies, è intervenuto nell'incessante dibattito delle ultime settimane sul possibile ritorno in tv del drama basato sul romanzo omonimo di Liane Moriarty con una seconda stagione, ribadendo quanto già detto dalle star Nicole Kidman e Reese Witherspoon, e dalla stessa Moriarty, ovvero che un altro ciclo di episodi "è possibile".

"Non abbiamo pianificato nulla, [ma] è possibile", ha detto Kelley a Variety. "Se ne sta parlando molto e ci stiamo pensando, ma nulla è stato pianificato. È stata concepita come una tantum. In effetti ci siamo approcciati a essa come qualcosa che sarebbe durato soltanto un anno a causa del cast che avevamo: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alex Skarsgård, Shailene Woodley. Queste sono tutte persone con grandi carriere e un sacco di progetti programmati, e tutti avevano un contratto per una sola stagione".

"Ci siamo impegnati affinché quello ritratto fosse un quadro completo", ha aggiunto lo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Non abbiamo dovuto pensare alle vicende future, a salvaguardare i personaggi e assicurarci che potessero redimersi in una qualche continuazione... L'ironia è che presumevamo sarebbe stata una cosa di una e una sola volta, per via di tutti quei talenti, gli stessi per i quali varrebbe la pena fare una seconda stagione".

Di recente, Witherspoon ha incoraggiato i fan a chiedere alla Moriarty di scrivere altre storie che possano fare da base a una eventuale nuova stagione di Big Little Lies. E lei ha risposto: "Ho cominciato a riflettere sui modi in cui potrebbe continuare. Non vorrei scrivere un nuovo libro, forse una nuova storia, e poi staremo a vedere cosa succede... Sono assolutamente aperta a una simile possibilità perché, nel momento in cui ho iniziato a pensarci, è stato molto divertente notare cosa potevo fare e vedere questi personaggi riprendere vita. Ci sono sicuramente dei posti dove si potrebbe andare".