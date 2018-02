Big Little Lies: Anche Adam Scott confermato nella stagione 2

Brutte notizie per Madeline: Ed continuerà a ronzare attorno ai suoi segreti in Big Little Lies. Questo dopo che Adam Scott ha firmato per riprendere il ruolo del paziente, leale e fedele marito del personaggio di Reese Witherspoon nella seconda stagione.

Sebbene in questo momento Scott sia uno dei protagonisti della comedy soprannaturale della FOX Ghosted, un portavoce di HBO ha confermato che l'attore sarà coinvolto nei sette nuovi episodi a tempo pieno. In attesa dell'inizio delle riprese il prossimo mese, in vista di un debutto in tv nel 2019, le anticipazioni dicono che Ed sarà "costretto a confrontarsi con grandi sfide nel suo matrimonio con Madeline". Come ricorderete, nel pluripremiato ciclo inaugurale il matrimonio della coppia non navigava in acque tranquille, a causa del legame di lei con il suo precedente marito, Nathan (James Tupper), e della sua relazione extraconiugale apparentemente nascosta con il regista teatrale della scuola, Joseph (Santiago Cabrera).

In aggiunta alla Witherspoon e Scott, nel cast regolare della seconda stagione di Big Little Lies è stata confermata anche la presenza di Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz. A loro si aggiunge la new entry Meryl Streep, scelta per il ruolo della madre di Perry.