Big Little Lies: Altri tre ritorni nella stagione 2, incluso Iain Armitage

Nonostante gli impegni sul set della sitcom Young Sheldon, di cui è il protagonista, Iain Armitage riuscirà a riprendere il ruolo del dolce e intelligente Ziggy, il figlio del personaggio di Shailene Woodley, nella seconda stagione dell'acclamato drama di HBO Big Little Lies.

Armitage, il cui Ziggy inizierà la seconda elementare continuando a essere una luce nella vita di Jane, non sarà il solo a riprendere regolarmente il suo ruolo: nei nuovi 7 episodi rivedremo anche James Tupper e Jeffrey Nordling, interpreti rispettivamente di Nathan, il marito di Bonnie (Zoë Kravitz) e l'ex di Madeline (Reese Witherspoon), e di Gordon, il marito di Renata (Laura Dern). Per quanto riguarda Nathan, nella seconda stagione dovrà confrontarsi con una serie di complicazioni tanto nel suo matrimonio quanto nel rapporto con la figlia maggiore Abby, mentre Gordon affronterà le conseguenze di un grosso errore che rischia di fargli perdere tutto.

Premesso che Armitage era un membro del cast ricorrente nel ciclo inaugurale e che nel suo caso si tratta quindi di una promozione, questi ritorni lasciano Alexander Skarsgård come unico membro del cast principale di Big Little Lies non ancora confermato nella seconda stagione. Nonostante il suo personaggio, Perry, sia stato ucciso, per ora non si esclude un suo nuovo coinvolgimento, eventualmente via flashback.