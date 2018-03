Big Little Lies 2: Un ruolo prominente per Douglas Smith

Nuova aggiunta al cast della seconda stagione di Big Little Lies. Douglas Smith, attore già noto al pubblico delle serie HBO per aver recitato in Big Love, ha ottenuto un ruolo nei nuovi 7 episodi, andando ad arricchire il mondo che circonda il personaggio di Jane.

Secondo Deadline, Smith interpreterà Corey Brockfield, un surfer anticonformista e un aspirante biologo marino che lavora con la più giovane delle protagoniste interpretata da Shailene Woodley. Al momento non è chiaro se il rapporto tra Corey e Jane andrà oltre la sfera professionale, ma conoscendo la natura delle relazioni raccontate in Big Little Lies, saremmo sorpresi del contrario, tanto che il sito definisce questa un'aggiunta "prominente".

Smith è la seconda new entry nel cast dopo Meryl Streep, cui è stato affidato il ruolo regolare di Mary Louise Wright, la madre di Perry. Mentre il debutto in tv è previsto nel 2019, qui di seguito vi mostriamo una delle prime foto dal set condivisa dalla star Laura Dern.

Madeline and Renata are back. #BLL2 Un post condiviso da @ lauradern in data: Mar 19, 2018 at 6:04 PDT

Foto: MiamiFilmFestival