Better Call Saul: A un anno dall'infarto, Bob Odenkirk scrive ai fan per ringraziarli

News Serie TV

Esattamente un anno fa, l'attore 59enne veniva trasportato con urgenza in ospedale dopo un collasso sul set della stagione 6. Si seppe poi che aveva avuto un infarto.

È passato esattamente un anno da quando Bob Odenkirk ha avuto un infarto sul set della serie di successo Better Call Saul, durante le riprese di un episodio della sesta e ultima stagione andato in onda nei giorni scorsi. L'attore 59enne si è salvato grazie alla tempestività dei soccorsi e alla bravura dei medici che si sono presi cura di lui, riuscendo a tornare al lavoro circa un paio di mesi dopo. Ora, in questo primo anniversario, Odenkirk ha voluto ringraziare i tantissimi fan che gli sono stati vicino e non hanno mai smesso di dimostrargli il loro affetto.

Bob Odenkirk un anno dopo l'infarto: Il messaggio ai fan

"Un grazie a voi, chiunque voi siate. Un anno fa come oggi ho flirtato brevemente con la 'morte' e questo ha suscitato un'ondata di benevolenza e affetto nei miei confronti", ha scritto Odenkirk su Twitter. "Mi sentirò sempre in debito per questo. Sarò anche sempre riconoscente e cercherò di trasmetterlo. Grazie". E sebbene alla fine abbia aggiunto che una risposta al suo messaggio non era necessaria, in centinaia, tra colleghi e semplici estimatori del suo lavoro e di Better Call Saul, stanno continuando a dimostrargli il loro bene.

In una recente intervista con il New York Times, ricordando quel giorno, Odenkirk ha rivelato: "Stavamo girando una scena, giravamo da tutto il giorno e [dopo aver terminato] fortunatamente non sono tornato [subito] alla mia roulotte. Mi sono semplicemente accasciato. Rhea [Seehorn] ha detto che ho cominciato immediatamente a diventare grigio-bluastro". Ci sono voluti tre colpi di defibrillatore per far battere di nuovo il suo cuore.