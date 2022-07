Better Call Saul 6: Un personaggio cambierà volto negli episodi finali, lo rivela un teaser trailer

News Serie TV

Il capitolo finale della serie tv di successo in streaming su Netflix dal 12 luglio.

In attesa dei sei episodi finali di Better Call Saul, e manca davvero poco (dal 12 luglio ogni martedì in streaming su Netflix), un nuovo teaser trailer rivela che uno dei personaggi chiave del prequel di Breaking Bad ha cambiato volto. Si tratta di Jeff, il tassista apparso in un flashforward durante il primo episodio della stagione 4, ora non più interpretato da Don Harvey.

Better Call Saul 6: Un nuovo volto per Jeff

All'inizio dell'episodio Fumo avevamo visto Jeff dare un passaggio a Gene, alias Jimmy (Bob Odenkirk), dopo una corsa in ospedale in seguito a un malore che fortunatamente si era rivelato un falso allarme. Tuttavia, mentre tornava a casa, a Gene non era sfuggito il deodorante per auto degli Albuquerque Isotopes e, rendendosi conto che l'autista poteva riconoscerlo come Saul Goodman e quindi metterlo nei guai mentre eludeva la legge, era sceso dal mezzo prima di arrivare a destinazione. Poi, nel primo episodio della stagione 5, Uomo magico, Jeff si era imbattuto in Gene al centro commerciale dove lavorava e lo aveva affrontato, affermando di averlo riconosciuto e di essere un suo ex ammiratore.

Da allora non si è saputo più nulla della sequenza temporale in bianco e nero ambientata dopo Breaking Bad... fino a questi episodi. Il teaser offre uno sguardo a quelle scene passate, con un attore diverso ora nei panni di Jeff: Pat Healy, visto in Station 19. A spingere i produttori verso questa scelta sono stati obblighi contrattuali che hanno impedito a Harvey - visto nel frattempo in We Own This City e Pam & Tommy - di tornare sul set di Better Caul Saul.