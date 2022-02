Better Call Saul 6: Il primo, criptico teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

La breve sequenza diffusa da AMC sembra rivelare la data di debutto della stagione 6.

Non sappiamo ancora quando Better Call Saul tornerà in tv con la sua seta e ultima stagione, ma il primo teaser trailer diffuso dalla rete americana AMC sembra fornire qualche indizio.





Better Call Saul: La data della stagione 6

La breve clip - che AMC ha introdotto con le parole "Segnatelo nel calendario" - ritrae gli inconfondibili stivali e gli abiti lucidi dei temibili assassini conosciuti come i Cugini. I fratelli gemelli attraversano con nonchalance una scena del crimine che assomiglia molto alla sontuosa tenuta del cugino Lalo, come ricorderete sopravvissuto a un tentativo di omicidio orchestrato da Gus e Nacho proprio nella sua casa nel finale della stagione precedente. Oltre a questo, c'è poco altro da vedere... almeno in apparenza. Sul terreno, infatti, sono disposti un paio di cartellini con le lettere D e R, ovvero la quarta e la diciottesima dell'alfabeto. Da qui, la teoria sposata da molti secondo la quale i nuovi episodi andranno in onda dal 18 aprile. Plausibile considerando che si tratta di un lunedì, giorno della settimana in cui solitamente la serie va in onda negli Stati Uniti.

L'ultima volta di Better Call Saul in tv risale all'aprile del 2020. Il fatto che abbiamo dovuto attendere due anni prima di poter vedere questi ultimi episodi è una conseguenza sia della pandemia sia del problema cardiaco che la scorsa estate ha fermato per diverse settimane il protagonista Bob Odenkirk, dopo essere collassato mentre stava girando una scena sul set della serie ad Albuquerque.