Better Call Saul 6: Bryan Cranston e Aaron Paul rivelano che il loro ritorno doveva essere una sorpresa

I due attori dovrebbero apparire nell'episodio della stagione finale in onda la prossima settimana.

La notizia ha fatto il giro del web lo scorso aprile: Bryan Cranston e Aaron Paul torneranno a indossare gli iconici panni di Walter White e Jesse Pinkman, i personaggi da loro interpretati nella serie di culto Breaking Bad, nella sesta e ultima stagione dello spin-off prequel Better Call Saul. Peccato che doveva essere una sorpresa. A rivelarlo sono stati gli stessi attori in un'intervista pubblicata dall'Albuquerque Journal.

Better Call Saul 6: Il Segreto di Pulcinella

A rivelare per primo che Cranston e Paul sarebbero apparsi in Better Call Saul è stato il co-ideatore Peter Gould al PaleyFest. Non è stata dunque la stampa a scoprire gli altarini, una volta tanto. La cosa ha colto di sorpresa i due attori, i quali credevano di doverlo mantenere segreto. "Ci era stato chiesto di tenerlo segreto fino all'ultimo", ha raccontato Cranston. "Ci hanno portato [ad Albuquerque] in aereo nell'oscurità della notte. Abbiamo preso questo aereo e lì ci hanno fatto stare in un'area privata dell'aeroporto. Poi abbiamo fatto due passi fuori e siamo saliti su un SUV. Ci hanno spostato in un Airbnb - una bifamiliare. [Paul] aveva l'ultimo piano, io quello sotto, e ci hanno detto che non potevamo uscire".

I due sono rimasti nella città del Nuovo Messico - scenario sia di Breaking Bad sia di Better Call Saul - per quattro giorni, il tempo necessario per girare i loro cammeo. Non potevano allontanarsi dalla bifamiliare in cui li avevano sistemati se non per le riprese, temendo di rovinare quella che doveva essere una "grande sorpresa". Paul ha aggiunto infatti: "La cosa è molto divertente, perché doveva essere una grande sorpresa, un grande segreto. Poi, all'improvviso, hanno annunciato che stava succedendo, quindi perché ci hanno tenuto prigionieri? Seriamente, ci hanno preso in giro".

Il ritorno di Walter e Jesse

Ovviamente, almeno i dettagli delle circostanze in cui Cranston e Paul saranno nuovamente Walter e Jesse non sono stati resi noti, almeno per ora. Stando a quanto si legge nel sito IMDb, entrambi gli attori appariranno nell'episodio 10, intitolato Nippy, in onda negli Stati Uniti il 25 luglio e in Italia il giorno successivo in streaming su Netflix. "Non voglio rovinare la sorpresa al pubblico, ma dirò che la prima domanda che ci siamo posti quando abbiamo cominciato la serie è stata: 'Vedremo Walt e Jesse nello show?'", aveva detto ad aprile Gould. "Invece di girarci intorno, dirò semplicemente sì. In che modo o le circostanze o altro, dovrete scoprirlo da soli, ma posso confermare che è una delle tante cose che scoprirete in questa stagione".