Better Call Saul 5: Jimmy è Saul Goodman nel teaser trailer della nuova stagione

I nuovi episodi della serie tv sono attesi in streaming su Netflix dal 24 febbraio.

In tv a fine febbraio, la quinta stagione della serie acclamata da pubblico e critica Better Call Saul, quella in cui Jimmy McGill assume definitivamente il nuovo nome di Saul Goodman prendendo il comando del suo ben noto destino, si mostra in un primo teaser trailer. Pochi secondi capaci di rendere l'attesa ancora più elettrica.

Come si può immaginare, la decisione del personaggio interpretato da Bob Odenkirk di esercitare con quel nome genera ondate di cambiamento inattese e profonde per chi si trova nella sua orbita, a cominciare dalla partner Kim Wexler (Rhea Seehorn) e dai suoi numerosi associati. E mentre la clip offre anche un primo sguardo di Mike (Jonathan Banks) e Gus (Giancarlo Esposito) in azione con i loro soliti compari, sappiamo che Tony Dalton è stato promosso al grado di regolare, e questo significa che lo vedremo trascorrere più tempo nei panni di Eduardo 'Lalo' Salamanca, un personaggio di cui si sentì parlare per la prima volta nella stagione 2 di Breaking Bad e apparso poi negli ultimi episodi del precedente ciclo dello spin-off prequel. Il carismatico Lalo che tanto terrorizzava Saul quando fu rapito da Walter e Jesse, di fatto un sanguinario narcotrafficante, avrà un ruolo centrale nella quinta stagione, creando evidentemente una nuova e importante congiuntura con la serie originale.

I nuovi episodi di Better Call Saul andranno in onda negli Stati Uniti su AMC dal 23 febbraio e in Italia in contemporanea su Netflix dal giorno successivo.