Better Call Saul 3: Giancarlo Esposito riprende il ruolo di Breaking Bad

Giancarlo Esposito tornerà a vestire i panni del signore della droga Gus Fring in Better Call Saul. Dopo la finta pubblicità di Los Pollos Hermanos diffusa la scorsa settimana (potete vederla qui in basso), al press tour invernale della Television Critics Association, AMC ha confermato che l'attore apparirà nella terza stagione dello spin-off di Breaking Bad.

Nominato all'Emmy per il ruolo di Gus Fring, uno dei più importanti distributori di metanfetamina negli Stati Uniti sud-occidentali, nonché proprietario della catena di ristoranti citata poc'anzi, per tre stagioni Esposito e il suo personaggio furono uno dei principali e più spaventosi antagonisti di Walter White. Quest'ultimo, che aveva bisogno di un acquirente per la sua metanfetamina, conobbe Gustavo tramite il suo avvocato, Saul Goodman (Bob Odenkirk). Dopo un rapporto lavorativo tormentato, nella stagione 4 il criminale morì in un raccapricciante esplosione. Tuttavia, poiché lo spin-off è un prequel di Breaking Bad, quando lo rivedremo sarà ancora vivo e vegeto.

AMC ha annunciato anche che i nuovi episodi di Better Call Saul andranno in onda negli Stati Uniti dal 10 aprile, e con ogni probabilità in Italia saranno proposti in contemporanea da Netflix.