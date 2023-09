Berlino: Un nuovo trailer svela la data d'uscita dello spin-off de La casa di carta

News Serie TV

La nuova serie racconta la storia dell'iconico personaggio Andrés de Fonollosa, interpretato da Pedro Alonso, durante una delle sue rapine più incredibili.

Netflix mantiene le promesse e fissa il debutto di Berlino, la serie spin-off de La casa di carta, entro la fine dell'anno. Con un nuovo trailer appena pubblicato, il servizio di video in streaming fa sapere che la serie incentrata su uno dei personaggi più amati del popolare heist drama spagnolo, il ladro Andrés de Fonollosa interpretato da un magnetico Pedro Alonso, debutterà in streaming il prossimo 29 dicembre.

La trama di Berlino

Creata dagli stessi autori de La casa di carta, Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, Berlino segue il personaggio di Pedro Alonso mentre è impegnato in una nuova pericolosa rapina nella città dell'amore, Parigi. La sinossi ufficiale della serie recita:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l'amore e un giorno di lavoro che frutta milioni. Questo è ciò che porta Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Lo spin-off racconta quella che sembra essere una storia prequel ed è incentrato sulle avventure dell'eccentrico dandy e fratello maggiore del Professore prima che i due progettassero insieme la rapina alla Zecca di Stato (Berlino, come sappiamo, è morto nella seconda stagione della serie originale quindi, al netto di colpi di scena che pure non sono da escludere, qui apparirà in flashback). Gli autori hanno spiegato tuttavia che la serie è ambientata in un passato indefinito e che, rispetto alla serie madre, avrà una vocazione più comica e un tono più romantico.

Il cast e i personaggi

In questa sua avventura Berlino è affiancato da nuovi personaggi interpretati da Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas (Benvenuti a Eden), Julio Peña (Dalla mia finestra) e Joel Sánchez. Jenner è Keila, un ingegnere informatico esperto di web security e quindi la "cervellona" della banda; Ullos è Damián, il "grillo parlante" di Berlino e suo vecchio amico; Vargas è Cameron, una donna molto forte che ama divertirsi e ha "le montagne russe dentro". Peña è Roi, lo "scudiero" di Berlino; Sánchez è Bruce, considerato un po' il "senza cervello" del gruppo, un giovane dinamico che vive seguendo la filosofia del carpe diem e vive il momento. Samantha Siqueiros (Señora Acero), Julien Paschal (Un anno, una notte), Masi Rodríguez e Rachel Lascar (Dalla mia finestra: Al di là del mare) completano il cast.

Come annunciato in precedenza, in Berlino Itziar Ituño e Najwa Nimri riprenderanno i ruoli di Raquel Murillo (poi diventata Lisbona) e Alicia Sierra che avevano ricoperto ne La casa di carta. E non è escluso che altri membri del cast della serie originale possano essere protagonisti di un cameo.