Berlino: La nostra video intervista a Tristán Ulloa e Michelle Jenner, Damián e Keila nella serie Netflix

News Serie TV

Lo spin-off de La casa di carta segue il personaggio interpretato da Pedro Alonso mentre è impegnato in una rapina milionaria insieme a una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita.

Berlino sarà anche la mente geniale dietro al più grande furto di gioielli mai pianificato. Ma ha bisogno delle braccia e dell'ingegno di fedeli compagni per portare a termine un colpo da 44 milioni di euro. La serie prequel de La casa di carta incentrata sul personaggio interpretato da Pedro Alonso, è disponibile finalmente su Netflix con i suoi 8 episodi della prima stagione. E, appunto, il protagonista non è solo in questa nuova avventura. Insieme a lui c'è una banda - una delle tre con cui ha rubato nella sua vita - pronta a tutto. Fanno parte del gruppo anche Damián e Keila, interpretati da Tristán Ulloa e Michelle Jenner. Arrivati a Roma insieme a Pedro Alonso per presentare la serie in anteprima, i due attori spagnoli si sono divertiti visitando il Colosseo, incontrando i fan al Pincio in occasione di una speciale performance canora di Al Bano e partecipando alla scintillante anteprima presso il The Space Cinema di Piazza della Repubblica. Per fortuna, hanno trovato il tempo anche per qualche intervista. Noi di Comingsoon.it abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con loro e il risultato è la video intervista che vedete qui sotto.





Berlino: Chi sono Damián e Keila interpretati da Tristán Ulloa e Michelle Jenner

Visibilmente emozionati e felicissimi per essere entrati a far parte del mondo de La casa di carta, Tristán Ulloa e Michelle Jenner ci hanno parlato dei loro personaggi. Damián è un professore filantropo che, però, di notte si trasforma in un audace ladro. Spalla fedele di Berlino, sa come tenerlo con i piedi per terra. Proprio come Berlino e Damián, Pedro Alonso e Tristán Ulloa - ci ha raccontato quest'ultimo - si conoscono da molti anni e hanno addirittura studiato recitazione insieme.

Keila è un genio dell'ingegneria elettronica ed è sempre pronta a intervenire sui sistemi di sorveglianza o a intrufolarsi nei dispositivi altrui per salvare la pelle ai suoi compagni. Eppure la sua intelligenza è direttamente proporzionale alla sua timidezza, dettaglio che la fa entrare in collisione con Bruce (Joel Sánchez), l'instancabile uomo d'azione della banda.