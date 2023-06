Berlino: Il teaser trailer dello spin-off de La casa di carta con Pedro Alonso

News Serie TV

La nuova serie, che racconterà un'avventura parigina del ladro dandy Andrés de Fonollosa, debutterà in streaming su Netlix a dicembre.

C'è tutta l'azione, la suspense e il fascino che abbiamo amato ne La casa di carta in Berlino, la serie spin-off incentrata sul personaggio di Andrés de Fonollosa alias Berlino interpretato da Pedro Alonso. Durante l'evento globale per i fan TUDUM, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer del nuovo heist drama che arriverà in streaming a dicembre.

La trama di Berlino e le anticipazioni

Creata dagli stessi ideatori de La casa di carta, Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, Berlino seguirà il personaggio di Pedro Alonso mentre sarà impegnato in una nuova pericolosa rapina nella città dell'amore, Parigi. Come sappiamo, Berlino è in realtà morto nella seconda stagione della serie creata da Alex Pina eppure questo non ha impedito agli sceneggiatori di reinserirlo negli episodi successivi de La casa di carta tramite flashback. Lo spin-off racconterà una nuova storia prequel soffermandosi sulle avventure dell'eccentrico dandy e fratello maggiore del Professore e della sua banda. Il loro obiettivo è far sparire come se fosse un numero di illusionismo, 44 milioni di dollari di gioielli.

"Alcuni dicono che la risata sia essenziale per vivere bene, altri scelgono l'amore. E molti altri scelgono il denaro. Berlino non ha mai pensato di scegliere. Lui vuole tutto", si avverte il teaser trailer che vedete sopra. Nella clip vediamo il protagonista pianificare una rapina alla casa d'aste più famosa di Parigi. Peccato che, come al suo solito, si lascerà distrarre da una bella donna.

Il cast e i personaggi

I ladri che affiancheranno Berlino in questa sua avventura sono interpretati da Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas (Benvenuti a Eden), Julio Peña (Dalla mia finestra) e Joel Sánchez. Jenner è Keila, un ingegnere informatico esperto di web security e quindi la "cervellona" della banda; Ullos è Damián, il "grillo parlante" di Berlino e suo vecchio amico; Vargas è Cameron, una donna molto forte che ama divertirsi e ha "le montagne russe dentro". Peña è Roi, lo "scudiero" di Berlino; Sánchez è Bruce, considerato un po' il "senza cervello" del gruppo, un giovane dinamico che vive seguendo la filosofia del carpe diem e vive il momento.

Come annunciato in precedenza, in Berlino Itziar Ituño e Najwa Nimri riprenderanno i ruoli di Raquel Murillo (poi diventata Lisbona) e Alicia Sierra che avevano ricoperto ne La casa di carta. E chissà se non saranno gli unici membri del cast della serie originale a fare capolino nello spin-off.