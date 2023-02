Berlino: Ecco quando esce lo spin-off de La casa di carta, il video annuncio di Netflix

News Serie TV

Nella nuova serie, Pedro Alonso torna nei panni dell'affascinante ladro Andrés de Fonollosa, protagonista di una nuova indimenticabile rapina.

Uno dei ladri più amati della tv sta per tornare. Netflix ha fatto sapere che Berlino, la serie spin-off de La casa di carta incentrata sul personaggio di Andrés de Fonollosa alias Berlino interpretato da Pedro Alonso, arriverà a dicembre 2023. I mesi che ci separano da questa nuova avventura di Berlino, impegnato a mettere a segno un'altra grande rapina a Parigi, non sono pochi. Ma intanto guardate qui sotto il primo poster e la breve clip diffusa dal servizio di video in streaming.

La trama di Berlino e le anticipazioni

Creata dagli stessi ideatori de La casa di carta, Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, Berlino seguirà il personaggio di Pedro Alonso mentre sarà impegnato in una nuova pericolosa rapina nella città dell'amore, Parigi. Come sappiamo, Berlino è in realtà morto nella seconda stagione della serie creata da Alex Pina eppure questo non ha impedito agli sceneggiatori di reinserirlo negli episodi successivi de La casa di carta tramite flashback. Lo spin-off, a quanto pare, continuerà a raccontare una storia prequel ed è incentrato sulle avventure dell'eccentrico dandy e fratello maggiore del Professore prima che i due progettassero insieme la rapina alla Zecca di Stato. Gli autori hanno spiegato che la serie è ambientata in un passato indefinito e che, rispetto alla serie madre, avrà una vocazione più comica e un tono più romantico. "Conoscerete un Berlino meno oscuro e più edonista, meno ladro con la pistola e più prestigiatore come David Copperfield. Era il momento di limitare l'oppressione claustrofobica delle rapine violente", ha dichiarato Alex Pina durante la conferenza stampa organizzata in occasione dell'inizio delle riprese.

La sinossi ufficiale

La sinossi ufficiale di Berlino diffusa da Netflix recita:

Ci sono solo due cose che possono trasformare una giornata da cani in una giornata meravigliosa: una è l'amore e l'altra è un bottino da un milione di dollari. Questi sono i motori che muovono Berlino nei suoi anni d'oro, quando ancora non ha idea della sua malattia e non è rinchiuso come un topo nella Zecca. Qui si dedica a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire come se fosse un numero di illusionismo 44 milioni di dollari di gioielli, e per questo è aiutato da una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita.

Il cast e i personaggi

Naturalmente Andrés sarà affiancato da nuovi personaggi che formeranno la sua vecchia/nuova banda. Saranno interpretati da Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas (Benvenuti a Eden), Julio Peña (Dalla mia finestra) e Joel Sánchez. Jenner interpreterà Keila, un ingegnere informatico esperto di web security e quindi la "cervellona" della banda; Ullos sarà Damián, il "grillo parlante" di Berlino e suo vecchio amico; Vargas sarà Cameron, una donna molto forte che ama divertirsi e ha "le montagne russe dentro". Peña sarà Roi, lo "scudiero" di Berlino; Sánchez sarà Bruce, considerato un po' il "senza cervello" del gruppo, un giovane dinamico che vive seguendo la filosofia del carpe diem e vive il momento.