Benedict Cumberbatch in una miniserie di Netflix ambientata nella New York degli anni '80

Il progetto porta la firma della sceneggiatrice di Shame Abi Morgan.

Mentre Steven Moffat prega per un suo ritorno nei panni di Sherlock Holmes, pare che Benedict Cumberbatch si terrà impegnato altrove. Secondo Variety, l'attore britannico è vicinissimo a un accordo con Netflix per il ruolo di protagonista in Eric, miniserie di sei episodi ambienta nella New York degli anni '80.

Eric: La trama e il ruolo di Benedict Cumberbatch

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Abi Morgan, già sceneggiatrice di The Iron Lady e Shame, Eric metterebbe Cumberbatch nei panni di Vincent Sullivan, il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d'America, la cui vita inizia a sgretolarsi quando il suo giovane figlio, Edgar, scompare. Ora un senzatetto alle prese con la dipendenza da sostanze stupefacenti, Vincent scopre che il suo unico compagno è Eric, un burattino blu alto oltre due metri, il quale lo guida in un viaggio per trovare suo figlio e la via di casa.

Se confermato, per Cumberbatch quello in Eric sarebbe il primo ruolo da protagonista in una produzione televisiva dalla miniserie del 2018 Patrick Melrose, in cui aveva interpretato un altro personaggio tormentato dalla dipendenza, ruolo per il quale aveva ricevuto una nuova nomination all'Emmy dopo la vittoria del 2014 per Sherlock. Solo poche ore fa, il co-ideatore di quest'ultima si è detto pronto a scrivere nuovi episodi, lasciando intendere che l'unico ostacolo è la disponibilità degli attori: "So che stanno facendo lavori più grandi e migliori ma, Martin [Freeman] e Benedict, per favore tornate?".