Sherlock: Steven Moffat vuole la stagione 5 e lancia un appello a Benedict Cumberbatch e Martin Freeman

Lo showrunner di Sherlock ha detto che inizierebbe a scrivere subito nuovi episodi se gli attori protagonisti si rendessero disponibili.

Steven Moffat sogna ancora una quinta stagione di Sherlock, uno dei suoi lavori più amati. Ospite del programma Today di BBC, lo sceneggiatore si è detto assolutamente pronto a scrivere nuovi episodi della serie investigativa di successo, se solo i protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman fossero disponibili a riprendere i loro ruoli di Sherlock e Watson.

Sherlock: Una quinta stagione è possibile?

Moffat, che in più occasioni in passato ha sempre detto di essere disponibile a portare avanti la fortunata esperienza di Sherlock, ha ribadito che "inizierebbe a scrivere domani" la quinta stagione. L'unico ostacolo sembra essere proprio la disponibilità degli attori ai quali quindi si è rivolto direttamente implorandoli di tornare. "So che stanno facendo lavori più grandi e migliori ma, Martin e Benedict, per favore tornate?”, ha detto ironicamente lo sceneggiatore.

Le ultime dichiarazioni di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman

Sherlock è andata in onda l'ultima volta cinque anni fa. La quarta stagione si era conclusa con Holmes che affrontava sua sorella e il cattivo Jim Moriarty in un episodio epico intitolato The Final Problem. C'è speranza di un ritorno in tv ora che il creatore ha lanciato la palla ai protagonisti? In passato sia Benedict Cumberbatch che Martin Freeman si sono mostrati possibilisti non escludendo categoricamente di riprendere i ruoli di Sherlock e Watson. “È solo che le circostanze devono essere giuste e penso che forse sia troppo presto per vederlo avere un'altra vita. Penso che, per quanto meraviglioso, abbia avuto il suo momento per ora. Ma questo non vuol dire che non avrebbe altro da fare in futuro", aveva dichiarato Cumberbatch a Esquire. Allo stesso modo Freeman, ospite del The Jonathan Ross Show, aveva fatto intendere di essere disposto a tornare se ci fossero state "una buona idea e una buona sceneggiatura".

Gli aggiornamenti sulla seconda stagione di Inside Man

Nel corso della stessa intervista, Steven Moffat ha parlato anche dello stato del rinnovo di Inside Man, la serie co-prodotta da BBC e Netflix arrivata in streaming lo scorso ottobre. "Abbiamo appena iniziato a parlare di una seconda stagione. Stiamo guardando i grafici in modo entusiasta e sembra si sia comportanta abbastanza bene", ha detto lo sceneggiatore commentando i dati di ascolto della serie che ha come protagonisti Stanley Tucci e David Tennant.