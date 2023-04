Bella Ramsey nella serie carceraria Time in attesa di tornare in The Last of Us

News Serie TV

L'attrice si è unita al cast della stagione 2. Affiancherà Jodie Whittaker e Tamara Lawrance.

Prima di tornare sul set della serie di successo di HBO The Last of Us, Bella Ramsey si terrà impegnata con Time. L'attrice rivelazione reciterà nella seconda stagione del drama carcerario della britannica BBC, il cui cast include già Jodie Whittaker (Doctor Who), Tamara Lawrance (Invasion) e Siobhan Finneran (Downton Abbey).

Bella Ramsey nella stagione 2 di Time

Il ciclo inaugurale di Time ha fatto un ritratto del moderno sistema carcerario e penale inglese attraverso i punti di vista molto diversi di Mark Hebden (Sean Bean), un insegnante, marito e padre responsabile della morte di un innocente in un incidente e per questo condannato a quattro anni di detenzione, ed Eric Reid (Stephen Graham), una guardia carceraria che fa del suo meglio per proteggere chi è sotto la sua responsabilità, compito non facile in una realtà che è a corto di personale e ad alta tensione.

La stagione 2 si sposterà in un carcere femminili e racconterà una nuova storia con un cast differente. Ramsey interpreterà Kelsey, una ragazza che si ritrova ad affrontare questo mondo per lei sconosciuto con Orla (Whittaker) e Abi (Lawrance). Anche con la minaccia della violenza sempre presente tra le mura della prigione, le tre scoprono che un inaspettato senso di comunità e una comprensione condivisa potrebbero essere ancora possibili.

"Sono molto felice di far parte di questo progetto, lavorando con un team incredibile e seguendo una prima stagione stellare", ha dichiarato Ramsey. "Ed è un tale onore essere Kelsey. Sono davvero entusiasta di vivere il mondo attraverso lei per alcuni mesi".