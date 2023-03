Belgravia: La miniserie in costume di Julian Fellowes continua con un sequel e un nuovo cast

News Serie TV

La nuova serie, ambientata tre decenni dopo Belgravia, arriverà in tv alla fine dell'anno.

Julian Fellowes, la mente dietro Downton Abbey e The Gilded Age, ha rimesso le mani su Belgravia, la sua miniserie in costume del 2020 ambientata nell'omonimo quartiere londinese nei primi anni dell'Ottocento. In realtà la notizia non è nuova, risale allo scorso settembre, mentre è di queste ore l'annuncio degli attori e delle attrici che prenderanno parte al sequel, intitolato Belgravia: The Next Chapter. Si tratta di Harriet Slater (Pennyworth), Ben Wainwright, Edward Bluemel (Killing Eve), Claude Perron (Emily in Paris) e Elaine Cassidy (A Discovery of Witches), ciascuno dei quali interpreterà un ruolo regolare.

La trama e i personaggi di Belgravia: The Next Chapter

Creata e scritta da Helen Edmundson (Maria Maddalena) e prodotta a livello esecutivo da Fellowes, Belgravia: The Next Chapter ci porta nel 1871, tre decenni dopo gli eventi della miniserie originale (in Italia disponibile in streaming su NOW), adattamento di un romanzo dello stesso Fellowes. La storia si concentra sull'amore tra Frederick Trenchard (Wainwright), cresciuto come il terzo Lord Trenchard, e Clara Dunn (Slater), una nuova arrivata nella società londinese. Ignaro che la sua nascita sia stata il frutto di una relazione tra sua madre Susan e il mascalzone John Bellasis, un'infanzia travagliata ha reso Frederick un giovane uomo profondamente insicuro, qualcosa che mette in discussione il suo corteggiamento e successivamente il matrimonio con Clara.

Lei, una giovane donna intelligente, che attira l'attenzione e un volto nuovo nella società di Belgravia, è entusiasta del suo matrimonio con l'enigmatico e affascinante Frederick, un uomo che si sta prendendo cura del nonno con una feroce etica del lavoro, avendo costruito un grande impero commerciale. Ma quando scopre qualcosa di più di suo marito e del trauma che si porta dietro, Clara si rende conto che il suo matrimonio non sarà dolce come pensava all'inizio ma qualcosa per cui dovrà lottare.

Bluemel sarà nel frattempo il Dott. Stephen Ellerby, un medico idealista e avvenente portato nella società di Belgravia per prendersi cura di Peter, figlio maggiore del Duca di Rochester. Rapidamente affascinato da Clara, inizia a guadagnare la sua fiducia mentre le loro vite si intrecciano. La Marchesa D'Étagnac, il personaggio affidato alla Perron, è una donna d'affari francese affascinante e molto anticonvenzionale, presentata alla società di Belgravia dal Duca e dalla Duchessa di Rochester. Offrendo una vasta gamma di opportunità commerciali, Frederick vede in lei la possibilità di espandersi in nuove aree dell'industria. Cassidy sarà invece Davison, la nuova cameriera personale di Clara, che protegge con una feroce devozione, riconoscendo la sua giovinezza e il suo bisogno di amore. Davison ha vissuto momenti difficili nel suo passato ed è intenzionata a sostenere Clara nelle sue battaglie.

Faranno parte del cast, con un ruolo ricorrente, anche Toby Regbo (The Last Kingdom), Hannah Onslow (Empire of Light), Sophie Thompson (Sex Education) e Sophie Winkleman (Sanditon). Interpreteranno rispettivamente il Reverendo James Trenchard, il gentile fratello estraniato di Frederick, ossessionato sia dalla loro lontananza sia da una battaglia personale che è determinato a tenere nascosta; Emily Dunn, la sorella maggiore di Clara, gelosa del suo veloce matrimonio e immediatamente attratta dal Reverendo Trenchard quando inizia a dedicare un po' del suo tempo alla chiesa; Mrs. Dunn, la madre devota di Emily e Clara, una vedova nervosa, frastornata e loquace che, trasferitasi a Belgravia con le sue figlie, è entusiasta del matrimonio di Clara e della sicurezza nella posizione sociale che porta; e la Duchessa di Rochester, la regina di Belgravia, nel privato in lotta per conciliare i sentimenti del Duca verso il figlio malato, Peter, con il suo desiderio di una cura.