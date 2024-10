Before: Il trailer ufficiale italiano della miniserie thriller con Billy Crystal

News Serie TV

La serie mistery dalle atmosfere soprannaturali debutterà il 25 ottobre in streaming su Apple TV+.

Billy Crystal torna protagonista in tv nel ruolo che non ti aspetti. L'attore, comico e regista interpreterà uno psichiatra che deve risolvere dei problemi personali in Before, miniserie di cui Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano che vedete qui sotto. L'appuntamento è fissato in streaming per il 25 ottobre con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 20 dicembre.





Before: La trama e il resto del cast

Creata da Sarah Thorp (Dune) e da lei prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Eric Roth (Forrest Gump), con il regista del pilot Adam Bernstein e Crystal, Before segue quest'ultimo nei panni di Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver perso recentemente la moglie Lynn, incontra Noah, un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il suo passato. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce. Apple TV+ descrive la minisrie come un thriller psicologico e un "mystery dalle atmosfere soprannaturali".

Il resto del cast include la vincitrice dell'Emmy Judith Light (Transparent) nel ruolo di Lynn e Jacobi Jupe (Britannia) di Noah, oltre a Rosie Perez (L'assistente di volo), Maria Dizzia (Orange Is the New Black) e Ava Lalezarzadeh (In the Garden of Tulips).