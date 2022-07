Beavis e Butt-Head sono tornati: Ecco il trailer ufficiale del nuovo revival

News Serie TV

Una delle serie animate più amate di sempre torna in tv, su Paramount+.

Pronti ad ascoltare quelle stupide risate ancora una volta? Dopo il recente lungometraggio Beavis and Butt-Head Do the Universe, il 4 agosto i deficienti più amati della tv Beavis e Butt-Head torneranno su Paramount+ con un secondo revival dell'iconica serie animata degli anni '90. Curata dall'ideatore della comedy Mike Judge, anche doppiatore dei due protagonisti nella versione originale, la nuova Beavis and Butt-Head si svela in un trailer ufficiale, dimostrando che, sebbene i disegni potrebbero essersi fatti più belli, nulla è cambiato da quell'ultima volta 11 anni fa.

Il ritorno in tv di Beavis e Butt-Head

"Beavis e Butt-Head hanno definito le voci di una generazione e, ancora oggi, lo show è una delle proprietà animate più famose e amate di tutti i tempi", aveva detto il presidente e AD di Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios Chris McCarthy in occasione dell'ordine non per una ma per ben due nuove stagioni. "Mike Judge ha reinventato questo duo dinamico in un modo che farà sicuramente ridere sia i vecchi che i nuovi fan, e non potremmo essere più entusiasti di riportarli nel nostro arsenale in rapida espansione di animazione per un pubblico adulto di successo".

La storia di Beavis and Butt-Head, quella di due adolescenti grotteschi e drogati di tv, è cominciata nel 1993 con la serie di MTV, rimasta in onda per sette stagioni fino al 1997. Nel 1996 il suo successo si è allargato con l'adattamento cinematografico Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America, al debutto primo al box office americano con oltre 60 milioni di dollari di incasso, mentre il primo revival, durato una sola stagione, è stato portato in tv dalla stessa rete nel 2011. Nove anni dopo, Comedy Central ha ordinato due stagioni di un nuovo revival, progetto che successivamente si è spostato su Paramount+, una piattaforma che da settembre sarà disponibile anche in Italia.