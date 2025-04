Based on a True Story: La serie tv con Kaley Cuoco e Chris Messina cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

Peacock annuncia la cancellazione di due serie tv: Based on a True Story con Kaley Cuoco e Chris Messina e Mr. Throwback con Adam Pally.

Non ci sarà un altro mistero da risolvere: Peacock ha congedato Ava e Nathan Bartlett, i coniugi protagonisti di Based on a True Story, la serie che ha esplorato l'ossessione americana per il true crime e i serial killer. A metà tra la dark comedy e il thriller, la creazione di Craig Rosenberg (The Boys) è stata cancellata e non tornerà con una terza stagione.

A proposito di Based on a True Story

La notizia segue di cinque mesi l'uscita del secondo ciclo di episodi, in Italia ancora inedito (il primo, invece, è già su RaiPlay). Nella serie, la veterana di The Big Bang Theory Kaley Cuoco e Chris Messina (The Mindy Project) hanno interpretato Ava e Nathan, una coppia sfortunata che decide di monetizzare la propria passione per il true crime avviando un podcast su un serial killer nella loro zona e, nella seconda stagione, su un altro assassino.

Intervistata sulla possibilità di una terza stagione, a novembre una speranzosa Annie Weisman, showrunner della serie, aveva detto a TVLine: "Sembra che ci sia ancora molto da raccontare. Dovremo aspettare e vedere, ma non è ancora finita. Continua a esserci fascino e trasformazione nel mondo del crimine e nel suo consumo. Perciò, ho la sensazione che ci sia ancora molto su cui riflettere, altro da raccontare. Non vedo ancora una fine".

Peacock ha cancellato anche Mr. Throwback

Based on a True Story non è l'unica serie cancellata da Peacock nelle ultime ore. Non tornerà neppure Mr. Throwback, la cui prima stagione era uscita lo scorso agosto, con Adam Pally (Happy Endings) nei panni di un ex fenomeno della pallacanestro che, per ripagare un debito, si ingrazia il giocatore dell'NBA Stephen Curry, suo ex compagno di squadra alle medie.