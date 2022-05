Bang Bang Baby slitta ancora: Rimandata l'uscita dei nuovi episodi, ecco perché

News Serie TV

Chi si era appassionato al crime drama italiano di Prime Video dovrà armarsi di pazienza: il servizio ha rimandato per la seconda volta la data di uscita della Parte 2 della prima stagione.

Questa mattina chi era curioso di scoprire come sarebbe continuata la storia di Alice, la giovane protagonista di Bang Bang Baby finita nel vortice della malavita per amore un padre ingombrante, sarà rimasto molto deluso nello scoprire che il sesto episodio della serie, atteso in streaming per oggi, non compariva nel catalogo del servizio. Poco fa Prime Video ha chiarito le cose: l'uscita della seconda parte della prima stagione di Bang Bang Baby è rimandata a data da destinarsi.

Bang Bang Baby: Perché i nuovi episodi non sono ancora usciti

Solo qualche giorno fa, il servizio di video in streaming di Amazon aveva fatto sapere che, dopo l'uscita della prima parte lo scorso 28 aprile, i restanti cinque episodi di Bang Bang Baby inizialmente previsti tutti per oggi, 19 aprile, erano stati riprogrammati: solo il sesto sarebbe uscito il 19 aprile, mentre gli episodi dal 7 al 10 sarebbero arrivati in streaming giovedì 26 maggio. Oggi, tramite un comunicato, il servizio ha parlato di "un ulteriore cambio di programmazione" rimandando ulteriormente l'uscita della seconda parte e aggiungendo che: "La nuova data d'uscita degli episodi finali verrà comunicata prossimamente". Il motivo? "Vista l’ottima accoglienza che ha ricevuto Bang Bang Baby ed il lancio globale della serie, sono state necessarie lavorazioni impreviste che richiedono tempi di lavorazione più lunghi", si legge nella nota stampa.

Bang Bang Baby: La trama e l'ottima accoglienza

Bang Bang Baby racconta la storia di Alice (Arianna Becheroni), sedicenne che vive in una cittadina in provincia di Milano nel 1986. Quando scopre che il padre Santo (Adriano Giannini) - un esponente di una famiglia della 'Ndrangheta calabrese - che credeva morto in realtà è ancora vivo, la sua vita cambia per sempre. Alice si lascia trascinare nel pericoloso mondo della malavita e, quando ne capisce i pericoli, comprende anche che è troppo tardi per tirarsene fuori. Prime Video ha ragione che la serie è stata accolta con entusiasmo: oltre a raccogliere giudizi molto positivi dalla critica, ha convinto anche il pubblico balzando subito al primo posto tra i contenuti più visti sulla piattaforma nelle ultime settimane. Se questa attesa, come promettono, servirà a rendere la serie un prodotto ancora più convincente e competitivo, attendiamo con pazienza e fiducia. E saremo pronti a comunicarvi immediatamente la nuova data d'uscita quando Prime Video la annuncerà.