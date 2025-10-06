TGCom24
News Serie TV

Ballard: Prime Video rinnova lo spin-off di Bosch per una seconda stagione

Emanuele Manta
1

La detective Renée Ballard tornerà su Prime Video con nuove indagini: Prime Video ha rinnovato lo spin-off di Bosch per una seconda stagione!

Ballard: Prime Video rinnova lo spin-off di Bosch per una seconda stagione

La notizia che i fan dell'universo Bosch attendevano con ansia è arrivata, finalmente: Prime Video ha rinnovato lo spin-off Ballard per una seconda stagione, disponibile in streaming prossimamente. La notizia non è stata ancora ufficializzata da Amazon MGM Studios, lo studio che produce il poliziesco, ma il sempre ben informato Deadline sostiene di aver appreso che cast e troupe ne sono stati informati lo scorso venerdì.

A proposito di Ballard, lo spin-off di Bosch

Il rinnovo segue di quasi tre mesi l'uscita su Prime Video del ciclo inaugurale. Ballard segue Maggie Q nei panni della detective Renée Ballard, un altro personaggio nato dalla penna dello scrittore Michael Connelly. Mentre guida la nuova e sottofinanziata divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, affrontando i crimini più complessi e dimenticati della città con empatia e instancabile determinazione, Ballard scopre una pericolosa cospirazione all'interno del dipartimento. Con l'aiuto della sua squadra di volontari e del detective in pensione Harry Bosch (interpretato per la terza volta da Titus Welliver), Ballard affronta traumi personali, sfide professionali e pericoli letali per svelare la verità.

Nella serie recitano anche Michael Mosley (Castle), Amy Hill (Magnum P.I.), Rebecca Field (All Rise), Victoria Moroles (Teen Wolf), John Carroll Lynch (Big Sky) e Courtney Taylor (Abbott Elementary). Per Bosch, uno dei più grandi successi di sempre per Prime Video, si tratta del secondo spin-off dopo Bosch: L'eredità, terminato ad aprile.

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
