Baby Yoda ci travolge con The Mandalorian (che ancora non vediamo) e si impone già come miglior regalo di Natale

Che vi piaccia o no, nell'era dei social network le cose si sanno anche se non sono richieste. Come si rimedia per non incappare in altri spoiler?

Benvenuti nell'era dei social network, dove vi illudete di tenere sotto controllo il flusso di informazioni che scorrete con il dito. La verità è che lo tsunami quotidiano di post vi travolge e gli spoiler sono gli scogli contro cui si infrange la vostra illusione. La serie The Mandalorian ha debuttato lo scorso 12 novembre sulla piattaforma Disney+ che già conta 10 milioni di abbonati ed è al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda. In Italia arriverà il 31 marzo, ma questo lo sapete perché avete già iniziato a rosicchiarvi le unghie per la spasmodica attesa. Nel frattempo la serie spin off di Star Wars arriva al secondo episodio e l'entusiasmo che scatena in chi la vede è direttamente proporzionale al panico che si genera in chi non la vede.

È bastata la comparsata di un piccolo Yoda ribattezzato #babyyoda dai fan, come se fosse registrato all'anagrafe anche con l'hashtag, per travolgere chiunque aprisse Facebook o Instagram. Non è mai stata nominata nella saga la specie aliena alla quale Yoda appartiene, quindi Baby Groot dei Guardiani della Galassia deve aver ispirato il nome di questo mini Yoda.

Per non incappare in spoiler avete distolto gli occhi? Troppo tardi, la sorpresa è comunque rovinata. Per fortuna non si sa chi sia questo Baby Yoda. Un clone? Il figlio? Un altro Jedi? È certo, però, che leggendo commenti qua e là si direbbero tutti d'accordo nel ritenere questo piccoletto come la cosa più dolce mai vista in tutto l'universo di Star Wars. Cosa significa questo? Che se non avevate un'idea per fare un regalo a Natale, ora l'avete. O meglio, ve l'hanno fatta avere.

Quanto tempo passerà prima di vedere Baby Yoda sugli scaffali dei negozi fisici e online? Natale è alle porte, quindi pochissimo. Potrà essere un Lego, un Funko Pop, una mini action figure della Hasbro, un peluche, un portachiavi, una spilla, una penna usb, una cover per smartphone... fate voi. La foto in alto ritrae una ricostruzione di un fan con i Lego della scena del secondo episodio di The Mandalorian che rivela Baby Yoda. E vabbè, ormai l'abbiamo visto ed è carino almeno quanto Baby Groot, se non di più.

Cosa possiamo fare per non scoprire altro su Baby Yoda prima del tempo? Forse fare la Transiberiana, arrivare in Mongolia e trovare un lavoro, mungere mucche e pascolare capre per qualche settimana. Avendo lasciato il telefono in Italia, ovviamente.

Insomma ragazzi, in bocca al lupo.