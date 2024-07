Baby Reindeer, Richard Gadd sostiene Netflix nella causa intentata dalla presunta stalker: "Martha Scott non è Fiona Harvey"

News Serie TV

L'attore e sceneggiatore scozzese ha presentato una dichiarazione a supporto di Netflix, mentre la società di sta difendendo dalle accuse di diffamazione, negligenza e violazione del della privacy.

Il polverone sollevato da Baby Reindeer, una delle serie più chiacchierate dell'anno, è ancora alto. Mentre Netflix si sta difendendo in tribunale nella causa intentata dalla donna che dice di essere la persona che ha ispirato il personaggio della stalker Martha Scott (interpretata nella serie da Jessica Gunning), l'autore, attore e vittima nella vita reale Richard Gadd ha deciso di esprimere fortemente il suo sostegno verso il servizio di video in streaming. Gadd ha rilasciato una dichiarazione entrata a far parte degli atti del processo messo in moto da Fiona Harvey, avvocatessa scozzese che ha querelato il gigante dello streaming per diffamazione, negligenza e violazione del suo diritto alla privacy.

La vera storia dietro Baby Reindeer

Richard Gadd, autore della serie e protagonista, ha scritto prima uno spettacolo teatrale e poi la serie Baby Reindeer dopo essere stato lui stesso vittima di stalking perpetrato da una donna che per anni l'ha tormentato con decine di migliaia di e-mail e centinaia di ore di messaggi vocali. Il suo personaggio, il cabarettista Donny Dunn, è praticamente il suo alter ego sullo schermo. L'autore ha spiegato che la serie è basata sulla sua vita reale, ma finora non aveva mai risposto direttamente a Fiona Harvey. Quest'ultima è uscita allo scoperto andando persino ospite del programma Piers Morgan Uncensored per dire la sua e puntare il dito contro Netflix e Gadd, a suo dire rei di aver inserito nella serie falsità, come la condanna a cinque anni di prigione; condanna che la "vera Martha" non ha mai subito.

La dichiarazione di Richard Gadd a supporto di Netflix

Nella sua dichiarazione, lunga 21 pagine, Richard Gadd - che grazie al suo lavoro ha ottenuto anche una nomination agli Emmy - racconta nel dettaglio ciò che è accaduto nella vita reale tra lui e Harvey ma ribadisce anche che Baby Reindeer è un'opera di finzione e che è solo "emotivamente vera". Senza mezzi termini, lo sceneggiatore sostiene che "Martha Scott non è Fiona Harvey" e difende le sue scelte artistiche. In un passaggio si legge:

La serie è un'opera drammatica. Non è un documentario o un tentativo di realismo. Mentre la serie è basata sulla mia vita e su eventi della vita reale ed è, nel profondo, emotivamente vera, non è un resoconto battuta per battuta degli eventi e delle emozioni che ho vissuto mentre si verificavano. È romanzata e non intende rappresentare fatti reali.

Più avanti, nel documento, il protagonista ricorda come abbia cercato di mantenere segreta l'identità della stalker fermando anche gli spettatori che, subito dopo l'uscita della serie, hanno scatenato una vera e propria caccia alle streghe per scovare sul web la "vera Martha":

Durante tutto il processo di scrittura della pièce teatrale Baby Reindeer e della serie, non ho intenzionalmente fatto riferimento a Harvey per nome in alcun modo. Quando gli spettatori hanno iniziato a fare ipotesi sulle ispirazioni reali per vari personaggi, li ho esortati a fermarsi. Non ho mai avuto intenzione che la serie identificasse una persona reale come Martha Scott, inclusa Harvey. Martha Scott non è Fiona Harvey. Come tutti i personaggi della serie, Martha è un personaggio immaginario con tratti della personalità immaginari che sono molto diversi da quelli di Harvey".

E a proposito dell'ospitata di Fiona Harvey da Piers Morgan, dove la donna ha manifestato la sua intenzione di fare causa a Netflix e si è difesa in modo poco convincente, Gadd dichiara:

Sono rimasto sorpreso che Harvey sia apparsa a Piers Morgan Uncensored. Sebbene abbia guardato solo alcuni segmenti, ho capito che ha affermato di essere stata l'ispirazione per il personaggio di Martha e che non mi ha mai inviato migliaia di e-mail né lasciato messaggi vocali. Mi ha molestato e perseguitato per diversi anni e, dopo la sua intervista, anche altre persone mi hanno contattato tramite i miei agenti e i miei addetti stampa e hanno detto di essere state molestate anche loro da Harvey, ma erano tutte troppo spaventate da lei per farsi avanti".

La causa, ovviamente, non finisce qui. Harvey ha chiesto a Netflix un risarcimento pari a 170 milioni di dollari, ma lo streamer non intende darle ragione. Tramite una dichiarazione, un rappresentante della società aveva fatto sapere: "Intendiamo difendere questa questione con forza e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia". Vedremo quale sarà il prossimo atto.