Baby Reindeer: La vera Martha fa causa a Netflix e chiede 170 milioni di dollari di risarcimento

Fiona Harvey, la donna su cui Richard Gadd avrebbe basato il personaggio della stalker Martha Scott, ha citato in giudizio il gigante dello streaming per diffamazione, negligenza e violazione del suo diritto alla privacy.

Il caso Baby Reindeer finisce ufficialmente in tribunale. Non è la seconda stagione della serie Netflix ma la vita reale, soprattutto perché stavolta è coinvolta la donna che, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe ispirato il personaggio della stalker Martha. Fiona Harvey, questo il vero nome dell'avvocata scozzese che è uscita allo scoperto poco dopo il boom della miniserie creata da Richard Gadd, ha citato in giudizio Netflix chiedendo un risarcimento che ammonta a circa 170 milioni di dollari, come riporta Deadline. La donna accusa lo streamer di diffamazione, negligenza e violazione del suo diritto alla privacy perché, a suo dire, la serie descrive Martha come una stalker squilibrata che commette violenza sessuale e finisce in prigione per molestie.

Il caso Baby Reindeer: La serie Netflix tra fiction e realtà

Richard Gadd, autore della serie e protagonista, ha scritto Baby Reindeer dopo essere stato lui stesso vittima di stalking perpetrato da una donna che per anni l'ha tormentato con decine di migliaia di e-mail e centinaia di ore di messaggi vocali. Il suo personaggio, il cabarettista Donny Dunn, è praticamente il suo alter ego sullo schermo. L'autore ha spiegato che la serie è basata sulla sua vita reale, ma non ha mai svelato chi fosse la vera "Martha". Ha assicurato, anzi, di aver posto in essere insieme a Netflix tutte le precauzioni affinché non si potesse risalire all'identità della donna.

I "detective" della rete, tuttavia, ci hanno messo poco a individuare Fiona Harvey come la presunta stalker nella vita reale e, poco dopo, è stata lei stessa a palesarsi e a difendere la sua reputazione rilasciando un'intervista al programma Piers Morgan Uncensored. In quell'occasione la donna ha negato di aver perseguitato Richard Gadd, definendolo "falso" e considerando il tutto "diffamatorio". "Non sono una stalker. Non sono stata in prigione", ha precisato, pur non avendo mai guardato Baby Reindeer. "Ci sono due fatti veri in questo. Si chiama Richard Gadd e lavora come barista all'Hawley Arms. E ci siamo incontrati due o tre volte", sono state le sue parole a tratti però molto contraddittorie.

La querela di Fiona Harvey e la risposta di Netflix

Deadline riporta stralci del documento originale - di 34 pagine - con cui Harvey ha sporto querela nei confronti di Netflix. Tra le pagine, si legge:

“Le bugie che gli imputati hanno raccontato su Harvey a oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo includono che Harvey è una stalker condannata due volte a cinque anni di prigione e che Harvey ha aggredito sessualmente Gadd. Gli imputati hanno raccontato queste bugie e non si sono mai fermati, perché era una storia migliore della verità, e le storie migliori facevano soldi"

"Come risultato delle bugie, degli illeciti e della cattiva condotta assolutamente sconsiderata degli imputati, la vita di Harvey era stata rovinata. Semplicemente, Netflix e Gadd hanno distrutto la sua reputazione, il suo personaggio e la sua vita".

Da parte sua, Netflix ha risposto per il momento rilasciando una semplice dichiarazione, tramite un portavoce, in cui si legge: "Intendiamo difendere questa questione con forza e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia". Chi la spunterà? La causa sarà lunga.