Baby Reindeer, la causa per diffamazione continua: Per il giudice "non è una storia vera"

Un magistrato ha rigettato la richiesta di archiviazione fatta da Netflix: Fiona Harvey, la donna su cui sarebbe basato il personaggio di Martha Scott, può chiedere i danni al gigante dello streaming.

Quanto c'è di vero in Baby Reindeer? È la domanda che molti spettatori si sono fatti guardando la serie fenomeno di Netflix che, per l'appunto, si apre proprio con la frase "questa è una storia vera" che appare sullo schermo. Una premessa del genere - insieme al fatto che il protagonista e creatore Richard Gadd è anche colui che nella vita reale è stato la vittima della situazione - ha reso la visione ancora più inquietante. Ma, lo sappiamo, Baby Reindeer è pur sempre una serie fiction, non è un documentario, e adesso a specificarlo ci ha pensato addirittura un giudice. Quest'ultimo ha stabilito che la serie non è all'altezza della sua definizione di "storia vera", motivo per cui può proseguire la causa per diffamazione intentata da Fiona Harvey, la donna considerata "la vera Martha" cioè colei che avrebbe perseguitato Richard Gadd nella vita reale.

Baby Reindeer: Cosa contesta Fiona Harvey, la "vera Martha"

Fiona Harvey lo scorso giugno ha citato in giudizio Netflix chiedendo un risarcimento di circa 170 milioni di dollari. L'avvocata scozzese - il cui nome non viene mai fatto nella serie ma a cui gli utenti sono arrivati scovando indizi e messaggi sul web rivolti a Richard Gadd - ha accusato lo streamer di diffamazione, negligenza e violazione del suo diritto alla privacy perché, a suo dire, la serie descrive Martha come una stalker squilibrata che commette violenza sessuale e finisce in prigione per molestie. Lei, invece, ha sottolineato che non è mai stata arrestata e che Baby Reindeer, attraverso molte bugie, ha distrutto la sua reputazione.

Netflix ha presentato una mozione per archiviare la causa a luglio. A difesa della società è intervenuto anche Richardd Gadd rivelando che Harvey lo aveva realmente perseguitato per anni quando lavorava in un pub di Londra, gli aveva palpeggiato il sedere e gli aveva inviato migliaia di e-mail e messaggi vocali inquietanti. Alla fine l'ha denunciata alla polizia e ha ricevuto un "avviso di molestie", anche se la donna non è stata perseguita penalmente o mandata in prigione, così come si vede nella serie. Lui stesso, in ogni caso, ha specificato che Baby Reindeer è un'opera di finzione e che è solo "emotivamente vera". Senza mezzi termini, lo sceneggiatore ha sostenuto che "Martha Scott non è Fiona Harvey" difendendo le sue scelte artistiche e la sua libertà come narratore di una storia romanzata.

Cosa ha deciso il giudice: Il contenuto della sentenza

Nella sua sentenza il giudice Gary Klausner ha contestato a Netflix proprio il fatto che la serie si apre con la frase "Questa è una storia vera", frase che inviterebbe lo spettatore a considerare reali i fatti rappresentati sullo schermo. Considerato, tuttavia, che il comportamento di Martha nello show è significativamente peggiore di quello di cui Harvey è stata accusata nella vita reale, allora la serie getterebbe realmente cattiva luce su quest'ultima.

Il Sunday Times ha riferito a giugno che Gadd avrebbe mostrato delle riserve proprio a proposito dell'inclusione della frase "Questa è una storia vera". Sarebbe stata Netflix a pretendere questa importante aggiunta all'inizio della serie. Il giudice ha fatto quindi riferimento all'articolo nella sua sentenza, sostenendo che potrebbe mostrare "effettiva malizia" da parte del gigante dello streaming. La società, ha sostenuto il giudice, sapeva che lo show era romanzato, ma ha scelto consapevolmente di rappresentarlo diversamente cioè come una storia completamente vera.

La causa per diffamazione va avanti: infangata la reputazione di Fiona Harvey

"C'è una grande differenza tra lo stalking e l'essere condannati per stalking in un tribunale", ha scritto il giudice. "Allo stesso modo, ci sono grandi differenze tra palpeggiamenti e violenza sessuale, così come tra spingere e cavare gli occhi a un'altra persona. Mentre le presunte azioni del querelante sono riprovevoli, le dichiarazioni degli imputati sono di un grado peggiore e potrebbero produrre un effetto diverso nella mente di uno spettatore", si legge nella sentenza. Di conseguenza Klausner ha respinto le richieste di Harvey in merito a negligenza, violazione del suo diritto alla privacy e danni punitivi consentendole però di proseguire la causa esclusivamente per il reato di diffamazione che le avrebbe causato "stress emotivo" in seguito alle falsità presenti nella serie e considerate "estreme e oltraggiose".