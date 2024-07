Avetrana – Qui non è Hollywood: Il teaser trailer e il poster della serie che racconterà il caso Sarah Scazzi

News Serie TV

La nuova serie originale italiana, incentrata su uno dei casi di cronaca nera italiana più noti, debutterà in autunno in streaming su Disney+.

Disney+ ha diffuso il teaser trailer e il primo poster di Avetrana - Qui non è Hollywood, la nuova serie originale che vuole raccontare il delitto di Avetrana, in cui perse la vita la quindicenne Sarah Scazzi, e il forte impatto mediatico che ebbe in tutto il Paese. Una data d'uscita non è stata ancora comunicata, ma sappiamo che il drama sarà disponibile quest'autunno in Italia sulla piattaforma di video in streaming.

Avetrana e l'omicidio di Sarah Scazzi: Un caso di cronaca che ha lasciato con il fiato sospeso l'Italia

Il delitto di Avetrana è diventato, negli anni, un caso fin troppo noto e con ampia risonanza mediatica. Ci troviamo in un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l'aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah purtroppo è già morta. La troveranno, oltre un mese dopo, in fondo a un pozzo.

La serie racconta la vicenda in 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Basata sul libro sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri (che aveva già ispirato una docuserie targata Sky), è quindi un racconto a più voci del caso.

Il cast e il team di produzione

Il cast è composto da Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita (R.I.S.) di Michele Misseri, Giulia Perulli (Il sesso degli angeli) di Sabrina Misseri, Federica Pala (America Latina) di Sarah Scazzi, Imma Villa (L'amica geniale) di Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) di Ivano Russo. Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) interpreta il Maresciallo Persichella.

La serie è diretta da Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, ed è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. "Il delitto di Avetrana è un caso che ha sconvolto l’Italia e mosso l’opinione pubblica”, ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa. “Ringrazio The Walt Disney Company Italia e Groenlandia per avermi offerto l’occasione di raccontare con grande libertà questa storia a cui ci siamo approcciati con la cura che merita un caso così complesso, che continua a catturare l’interesse di tutti. Una storia che abbiamo voluto rappresentare attraverso gli occhi dei suoi protagonisti".