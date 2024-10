Avetrana, la serie di Disney+ fa infuriare il comune pugliese: Chiesta la sospensione immediata

News Serie TV

L'uscita della serie che racconta la vicenda del delitto della giovane Sarah Scazzi, presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, è prevista per il prossimo 25 ottobre. Ma il sindaco di Avetrana teme che danneggi l'immagine della cittadina: ecco cosa sta succedendo.

Il grande pubblico non ha potuto ancora vederla, visto che è stata presentata lo scorso 18 ottobre in anteprima alla 19esima Festa del cinema di Roma solo ai presenti e alla stampa, prima del debutto previsto per il 25 ottobre su Disney+, ma Avetrana - Qui non è Hollywood fa già molto parlare di sé. Il Comune di Avetrana, il paese in provincia di Taranto dove il 26 agosto 2010 perse la vita la quindicenne Sarah Scazzi, ha chiesto la sospensione immediata della serie e il cambio del titolo che, secondo i legali dell'amministrazione, recherebbe un danno d'immagine alla cittadina e ai suoi abitanti.

Avetrana: I dubbi sollevati dagli avvocati e dal sindaco sulla serie tv

Gli avvocati del Comune di Avetrana Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro hanno depositato un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood e la sua "sospensione immediata". I legali evidenziano la necessità di visionare il progetto tv in anteprima "al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi ha diffuso una nota in cui esprime le sue perplessità, pur non avendo ancora visto il prodotto tv, scrivendo: "Risulta indispensabile visionarla in anteprima al fine di appurare se l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Il primo cittadino ha inoltre posto l'accento proprio sulla grande risonanza mediatica che la vicenda del delitto di Sarah Scazzi ha avuto in passato, peraltro uno dei temi centrali della serie diretta da Pippo Mezzapesa. "La comunità di Avetrana - ha continuato il sindaco - ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica, che stimolò l'ente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Misseri Michele" e degli altri imputati. "La messa in onda del prodotto cinematografico - si legge ancora - rischia invece di determinare - prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora - un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca".

La trama e il cast della serie di Disney+

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, Avetrana - Qui non è Hollywood è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. Racconta in 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia (Sarah, Sabrina, Michele e Cosima), uno dei casi di cronaca nera italiana più noti degli ultimi anni ovvero la scomparsa di Sarah Scazzi, di soli 15 anni, il 26 agosto 2010 e le intense settimane di ricerche che seguirono, fino al ritrovamento del corpo della giovane 42 giorni dopo e alle indagini successive che portarono all'arresto prima di Michele Misseri e poi di Sabrina Misseri e Cosima Serrano.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie Disney+ - HD

La serie è interpretata da Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita (R.I.S.) di Michele Misseri, Giulia Perulli (Il sesso degli angeli) di Sabrina Misseri, Federica Pala (America Latina) di Sarah Scazzi, Imma Villa (L'amica geniale) di Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) di Ivano Russo. Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) interpreta il Maresciallo Persichella.