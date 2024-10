Avetrana, la serie cambia titolo e arriva finalmente su Disney+: Ecco la nuova data d'uscita e tutti gli aggiornamenti

News Serie TV

Dopo lo stop imposto dal Tribunale di Taranto, Disney+ ha riprogrammato l'uscita della serie che racconta la storia del delitto di Sarah Scazzi cambiandone il titolo, cioè il dettaglio da cui erano partite tutte le polemiche.

La serie nota con il titolo di Avetrana - Qui non è Hollywood, che sarebbe dovuta uscire su Disney+ lo scorso 25 ottobre ma che è stata bloccata da un provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, alla fine arriverà in streaming molto presto, ma con un nuovo titolo. Con un comunicato, la casa di produzione Groenlandia e Disney fanno sapere che la serie ha ora il titolo Qui non è Hollywood e uscirà regolarmente in streaming su Disney+ domani, 30 ottobre. Guardate qui sotto il nuovo trailer che ora riporta, naturalmente, il titolo modificato.

Trailer: Il nuovo trailer ufficiale con il titolo modificato - HD

La serie sul delitto di Sarah Scazzi bloccata dal Tribunale: Cosa è successo

Dopo la presentazione in anteprima della serie precedentemente nota come Avetrana - Qui non è Hollywood alla Festa del cinema di Roma lo scorso 18 ottobre e l'uscita delle prime recensioni (peraltro piuttosto positive), il sindaco di Avetrana aveva presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Taranto con cui chiedeva la sospensione immediata della serie e il cambio del titolo che, secondo i legali dell'amministrazione, avrebbe arrecato un danno d'immagine alla cittadina pugliese e ai suoi abitanti. Gli avvocati evidenziavano la necessità di visionare il progetto tv in anteprima "al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Lo scorso 23 ottobre, quindi, il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio aveva accolto il ricorso chiedendo la sospensione immediata dell'uscita della serie tv con un provvedimento e fissando l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre. Il 25 ottobre, quindi, con un messaggio sui social Disney+ e Groenlandia avevano fatto sapere: "Ci dispiace comunicare che il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana - Qui non è Hollywood su Disney+ è stato rinviato. Vi aggiorneremo non appena avremo una nuova data di lancio. Grazie per la vostra pazienza".

Qui non è Hollywood: La trama e il cast della serie

Oggi Disney+ ha comunicato la nuova data d'uscita e il cambio del titolo "in ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell'udienza fissata per il 5 novembre", si legge nel comunicato. Basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri, Qui non è Hollywood racconta in 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia (Sarah, Sabrina, Michele e Cosima), il caso della scomparsa di Sarah Scazzi, di soli 15 anni, il 26 agosto 2010 e le intense settimane di ricerche che seguirono, fino al ritrovamento del corpo della giovane 42 giorni dopo e alle indagini successive.

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie coinvolge nel cast Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita (R.I.S.) di Michele Misseri, Giulia Perulli (Il sesso degli angeli) di Sabrina Misseri, Federica Pala (America Latina) di Sarah Scazzi, Imma Villa (L'amica geniale) di Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) di Ivano Russo. Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) interpreta il Maresciallo Persichella.