Australia: Il trailer di Faraway Downs, serie director's cut del film

Baz Luhrmann ha esteso il film con Nicole Kidman e Hugh Jackman in una miniserie di 6 episodi in arrivo prossimamente su Disney+: ecco il trailer ufficiale.

Australia, uno dei film più famosi di Baz Luhrmann, torna in versione estesa nella miniserie Faraway Downs, a tutti gli effetti un director's cut del film in 6 episodi. Hulu, il servizio dove arriverà il 26 novembre negli Stati Uniti, ne ha diffuso il trailer ufficiale che vedete qui sotto. In Italia uscirà invece in streaming su Disney+.

Australia e Faraway Downs: Progetti uguali ma anche diversi

La storia di Faraway Downs sarà, ovviamente la stessa del film del 2008. Al centro del racconto - per chi non lo ricordasse - c'è l'aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale eredita Faraway Downs, un grande allevamento di bestiame in Australia dopo la morte del marito. Quando alcuni "baroni" tramano per impossessarsi della sua terra, con riluttanza si unisce al mandriano drover (Hugh Jackman) per proteggere il suo ranch. L'avventura romantica viene esplorata attraverso gli occhi del giovane Nullah (Brandon Walters), un bambino indigeno australiano coinvolto nella politica razziale draconiana del governo denominata "Generazioni rubate". La serie è nata rielaborando il girato del film (che dura 165 minuti) e includendo scene che erano state tagliate. A quanto pare avrà però un finale diverso e una nuova colonna sonora.

Il progetto di Baz Luhrmann

Quando il progetto della serie è stato annunciato, a giugno 2022, Baz Luhrmann aveva spiegato cosa lo aveva spinto a rimettere mano a uno dei suoi film più celebri. "Originariamente volevo ribaltare la nozione di una travolgente epica in stile Via col Vento. E trovare il modo di utilizzare il romanticismo e il dramma epico per mettere in luce i ruoli delle persone delle Prime Nazioni e la dolorosa cicatrice delle Generazioni Rubate nella storia australiana" aveva dichiarato il regista australiano. "E mentre il film Australia ha una vita propria, rimaneva ancora un altro racconto di questa storia; uno più stratificato, con maggiori sfumature, e persino dei colpi di scena alternativi che il format episodico ci ha permesso di esplorare. Partendo dallo stesso materiale base, Faraway Downs è una nuova variazione di Australia che sta al pubblico scoprire adesso".