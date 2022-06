Australia: Baz Luhrmann espande il film in una miniserie in arrivo su Disney+

News Serie TV

Intitolata Faraway Downs, la serie di sei episodi sarà una versione estesa del film con Nicole Kidman e Hugh Jackman.

Baz Luhrmann amplia e reinventa uno dei suoi lavori più celebri ma anche più divisivi, Australia. Il regista ha annunciato che sta lavorando a una miniserie che amplierà il film del 2008 partendo dal materiale originale. Intitolata Faraway Downs, la serie avrà sei episodi e in Italia arriverà in streaming su Disney+ il prossimo inverno.

Faraway Downs: I primi dettagli della miniserie

Faraway Downs sarà a tutti gli effetti un director's cut di Australia, perché includerà il girato del film e le scene tagliate. Avrà però un nuovo finale e una nuova una colonna sonora. Per chi non ricordasse la trama del film con Nicole Kidman e Hugh Jackman, Australia - nato come una lettera d'amore di Luhrmann alla sua terra natale - racconta la storia dell'aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Kidman) che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale eredita Faraway Downs, un grande allevamento di bestiame in Australia dopo la morte del marito. Quando alcuni "baroni" tramano per impossessarsi della sua terra, con riluttanza si unisce al mandriano drover (Jackman) per proteggere il suo ranch. L'avventura romantica viene esplorata attraverso gli occhi del giovane Nullah (Brandon Walters), un bambino indigeno australiano coinvolto nella politica razziale draconiana del governo denominata "Generazioni rubate".

Le dichiarazioni di Baz Luhrmann

"Originariamente volevo ribaltare la nozione di una travolgente epica in stile Via col Vento. E trovare il modo di utilizzare il romanticismo e il dramma epico per mettere in luce i ruoli delle persone delle Prime Nazioni e la dolorosa cicatrice delle Generazioni Rubate nella storia australiana" ha dichiarato Luhrmann. "E mentre il film Australia ha una vita propria, rimaneva ancora un altro racconto di questa storia; uno più stratificato, con maggiori sfumature, e persino dei colpi di scena alternativi che il format episodico ci ha permesso di esplorare. Partendo dallo stesso materiale base, Faraway Downs è una nuova variazione di Australia che sta al pubblico scoprire adesso".

"Baz è uno dei più grandi narratori autoriali al mondo, quindi rivisitare il suo incredibile film Australia in questo nuovo format episodico con Faraway Downs è stata davvero un'avventura unica e rivelatrice" ha affermato Craig Erwich, Presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment "Non vediamo l'ora di portare i nostri spettatori al ranch e far vivere loro le storie che già conteneva e che continuano ad svolgersi in quel luogo", ha concluso.