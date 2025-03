Asterix & Obelix: Il duello dei capi, ecco il trailer italiano ufficiale della miniserie animata Netflix

News Serie TV

Tornano sugli schermi gli amatissimi personaggi nati sulle pagine dei fumetti di Goscinny e Uderzo. Ecco trailer, trama e data d'uscita della miniserie Asterix & Obelix: Il duello dei capi.

Debutterà il 30 aprile in streaming su Netflix la nuova miniserie animata basata su due dei personaggi più noti e amati del mondo del fumetto, gli irriducibili galli Asterix e Obleix, creati dalla collaborazione tra René Goscinny & Albert Uderzo.

Nella miniserie, che è composta da cinque episodi da trenta minuti, si intitola Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi e è basata sull'omonimo albo degli anni Sessanta, la situazione di partenza è sempre la stessa, con la Roma guidata da Cesare che vuole assolutamente conquistare l'ultimo villaggio indipendente della Gallia, la patria di Asterix e Obelix, e che si scontra sempre con l'astuzia e la pozione magica dei Galli. Il problema è che in questa storia Panoramix, il druido del villaggio, perde la memoria, e Asterix e i suoi concittadini sono abbandonati a se stessi contro la potenza di Roma.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi.





Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi è prodotta dallo studio TAT di Tolosa, già dietro a recenti lungometraggi animati in CGI, come A spasso con Willy e Argonuts - Missione Olimpo. L'adattamento è firmato da Alain Chabat, già regista dell'Asterix & Obelix: Missione Cleopatra in live action. L'albo originale, pubblicato a puntate su Pilote nel 1964 poi raccolto in volume nel 1966, vide la luce in Italia solo nel 1970.