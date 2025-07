Aspettando le candidature agli Emmy 2025: Le serie tv di Sky e NOW in odore di nomination

News Serie TV

La Television Academy annuncia oggi le nomination dei 77esimi Primetime Emmy Awards. Ecco, secondo i pronostici, le Serie TV disponibili o in arrivo su Sky e NOW favorite per la corsa al prestigioso premio.

È atteso per oggi, martedì 15 luglio in diretta streaming alle 17:30 ora italiana, l'annuncio delle candidature ai 77esimi Primetime Emmy Awards, il più prestigioso dei premi televisivi. Dopo una stagione di storie, interpretazioni e numerose altre performance dietro la macchina da presa, le più memorabili saranno insignite di un primo importante riconoscimento, la nomination della Television Academy, in attesa della celebrazione dei vincitori assoluti a settembre. In queste ore di pronostici, dimostrazioni di stima stanno interessando le diverse Serie TV internazionali viste nei mesi scorsi e tuttora disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Produzioni che hanno messo d'accordo i critici e che hanno ottenuto già importanti risultati in altre premiazioni. Scopriamo di quali si tratta, perché sono piaciute così tanto e in quali categorie sono in odore di nomination.

Il drama di Ronan Bennett, già osannato per Top Boy, segue Eddie Redmayne nei panni dello Sciacallo, un implacabile assassino solitario che si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Quando si trova ad affrontare un avversario inaspettato, la tenace agente dei servizi segreti britannici Bianca, l'uomo affronta una fuga incredibile in giro per l'Europa nel tentativo di sfuggirle. Probabilissima la candidatura come miglior attore di Redmayne (già nominato al Golden Globe per questo ruolo) per la sua interpretazione camaleontica e profonda, in un avvincente racconto pieno di azione e colpi di scena, capace di dare nuova vita al genere della caccia agli assassini.

Nella sua seconda stagione, il drama post-apocalittico tratto dall'omonimo videogioco di successo ha regalato nuove performance ipnotiche - a cominciare da quella della protagonista Bella Ramsey, impegnata in una feroce ricerca di vendetta - in una rappresentazione della fine del mondo ricca e minuziosa. Il dramma ha raggiunto un nuovo apice con la controversa ma necessaria morte del personaggio interpretato da un sempre centrato Pedro Pascal, e oltre che per i suoi interpreti, The Last of Us raccoglierà molte nomination nelle varie categorie tecniche. La più probabile è quella per la regia di Mark Mylod dello spettacolare e brutale secondo episodio. Nel 2023 erano state ben 24. Riuscirà a superarsi?

Chi si aspettava un altro adattamento di una storia presa dagli amati fumetti di Batman è rimasto piacevolmente sorpreso da quest'analisi inquietante e profondamente avvincente della criminalità attraverso gli occhi del Pinguino, una bestia astuta e molto più potente di quanto possa non sembrare, che tesse la propria ascesa dopo la morte del boss Carmine Falcone. La miniserie ha espanso il cupo mondo di Gotham City ritratto da Matt Reeves a cominciare dall'apprezzato film del 2022 The Batman, consegnando ai fan del Cavaliere Oscuro e a un pubblico nuovo le interpretazioni stellari di Colin Farrell e Cristin Milioti, già premiati in ogni dove, come Oz Cobb e Sofia Falcone.

Attesa su Sky e NOW dal 24 settembre, The Pitt è stata la rivelazione della stagione appena conclusa: un grande ritorno alla serialità d'ambientazione ospedaliera che vette altissime aveva raggiunto negli anni '90 con E.R. - Medici in prima linea. E, non a caso, il team è pressoché lo stesso - scritta da R. Scott Gemmill, prodotta da John Wells e interpretata da Noah Wyle. Attraverso un serrato racconto in tempo reale, la serie, in lizza per un posto tra i migliori drama, rappresenta in modo realistico le sfide che i medici, gli infermieri, i tecnici e gli stessi pazienti devono affrontare nell'America di oggi. Il favorito Wyle è il Dott. Robinavitch, che coordina l'equipe del pronto soccorso presso il Trauma Medical Hospital di Pittsburgh durante un unico turno di 15 ore. Una per ogni episodio.

Il rinnovato successo di The White Lotus agli Emmy sembrerebbe scontato, considerando l'attivo di 44 candidature e 15 vittorie. La terza stagione è stata la più chiacchierata del dramedy antologico firmato da Mike White. Ambientata in una Thailandia mozzafiato, in un altro esclusivo resort frequentato da ricchi vacanzieri dalle vite tutt'altro che perfette, ha intrigato con storie di ordinaria follia come la non-così-velata rivalità tra tre amiche d'infanzia in viaggio insieme e il rapporto oltre i limiti dell'incestuoso tra due fratelli di una famiglia disfunzionale in fuga dal tracollo, in aggiunta a una sparatoria i cui risvolti (senza contare le cause) hanno tenuto con il fiato sospeso fino all'ultimo. Pioveranno nomination per il cast - da una spassosissima Parker Posey a un sorprendente Patrick Schwarzenegger a una sempre magistrale Carrie Coon - come per le altre stagioni? La risposta può essere solo una: sì!