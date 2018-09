Arrowverse: Elizabeth Tulloch sarà Lois Lane nel prossimo crossover

Sarà la star di Grimm Elizabeth Tulloch a vestire gli iconici panni di Lois Lane nell'Arrowverse in occasione del prossimo crossover tra le serie supereroistiche di The CW Arrow, The Flash e Supergirl.

In onda negli Stati Uniti a dicembre, l'evento introdurrà il personaggio di Kate Kane, la vigilante di Gotham City meglio conosciuta come Batwoman, interpretata dalla Ruby Rose di Orange Is the New Black, mentre Tyler Hoechlin riprenderà il ruolo di Superman interpretato nella seconda stagione di Supergirl. Personaggio chiave nella mitologia dell'Uomo d'Acciaio, Lois è un'intrepida reporter di Metropolis che lavora con Clark Kent (l'alter ego di Superman) al "Daily Planet". Storicamente l'interesse amoroso di Clark, nei fumetti della DC Comics i due sono convolati a nozze da tempo e hanno un figlio, Jonathan (come il padre adottivo di Clark).

Tulloch ha commentato su Instagram: "Scusatemi se mi comporto da fangirl: sono felicissima (grazie Warner Bros., DC Comics, Greg Berlanti, David Rapaport, Jessica Queller e tutti gli altri) di interpretare l'iconica Lois Lane nel crossover dell'Arrowverse. Non vedo l'ora di lavorare con la mia amica Danielle Panabaker [Caitlin Snow in The Flash] e ovviamente Tyler Hoechlin. Quando iniziai a recitare, uno dei miei insegnanti mi chiese di guardare i provini per il ruolo di Lois Lane in Superman del 1978. Tutte quelle attrici erano meravigliose, ma mi fu chiaro fin da subito perché Margot Kidder ottenne la parte: sembrava emanare luce dall'interno, era piena di gioia di vivere. Ora, in un momento in cui la nobile professione del giornalismo si sente sotto assedio, è un privilegio entrare nel club di attrici che hanno interpretato questa tenace reporter".

E ha aggiunto: "Già nel 1938, quando apparve per la prima volta in Action Comics #1, Lois Lane ha sfidato e sovvertito le aspettative della società su come le donne dovrebbero comportarsi. È stata ritratta come una donna in carriera supponente, curiosa e incredibilmente tosta in un momento in cui molte rappresentazioni delle donne erano di gran lunga più miti e pudiche. Uno dei motivi per cui il personaggio è rimasto così convincente negli ultimi ottant'anni è che ha tutte queste qualità formidabili e forti, ma è anche vulnerabile, romantico e femminile. Una vera donna moderna".