Arrow, The Flash e Supergirl: Jeremy Davies sarà il cattivo nel prossimo crossover?

The CW potrebbe aver svelato per chi bisognerà digrignare i denti nel prossimo maxi crossover tra le serie supereroistiche Arrow, The Flash e Supergirl. Jeremy Davies, attore conosciuto in tv per i suoi trascorsi in Lost e Justified, parteciperà al nuovo evento dell'Arrowverse nei panni di John Deegan, un dottore di Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City.

Non lasciate però che mansioni così nobili vi ingannino: il Dott. Deegan potrebbe essere più pazzo dei detenuti di cui si occupa, e come tale le sue macchinazioni finiscono con l'attirare Green Arrow (interpretato da Stephen Amell), Flash (Grant Gustin) e Supergirl (Melissa Benoist) nella metropoli più famosa dei fumetti, la stessa che ha la fortuna di avere Batman come suo vigilante e nella quale i colleghi di Star City, Central City e National City incontreranno e collaboreranno con Batwoman (Ruby Rose, Orange Is the New Black).

Il crossover sarà uno snodo fondamentale nell'espansione dell'Arrowverse, dal momento che potrebbe portare alla produzione della sesta serie di The CW incentrata su un personaggio della DC Comics, Batwoman appunto, e introdurrà l'altra leggenda dell'Universo DC Lois Lane (Elizabeth Tulloch, Grimm). L'appuntamento in tv, negli Stati Uniti, è fissato per il 9, 10 e 11 dicembre.