Arrow, The Flash e Supergirl: Il trailer del crossover Elseworlds

The CW ha diffuso il trailer ufficiale di Elseworlds, prossimo crossover tra le serie supereroistiche Arrow, The Flash e Supergirl. L'evento in tre parti, in onda negli Stati Uniti dal 9 dicembre, vedrà i vigilanti di Star City, Central City e National City unire le forze con Batwoman (Ruby Rose, Orange Is the New Black) a Gotham City contro una minaccia non meglio precisata, apparentemente qualcosa che sembra voler riscrivere il destino di ognuno.

Nella clip vediamo infatti Oliver Queen (Stephen Amell) vestire i panni del Velocista Scarlatto e avere una relazione con Iris West, e un Barry Allen (Grant Gustin) non meno perplesso ricevere il costume di Green Arrow da John Diggle. Possiamo dare inoltre un primo sguardo ai personaggi di John Deegan (Jeremy Davies), dottore pazzo di Arkham Asylum, e del misterioso The Monitor (LaMonica Garrett), nonché a quello che sembra essere un Flash di un'altra epoca interpretato da John Wesley Shipp come nella serie tv degli Anni '90 e a un "secondo" Superman (Tyler Hoechlin) caratterizzato da un costume total black.