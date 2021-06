Apple TV+ tira fuori gli artigli: Un trailer presenta le novità del 2021

News Serie TV

Tra le serie tv in arrivo, le attesissime Fondazione e Invasion, e le comedy The Shrink Next Door e Sig. Corman con Will Ferrell, Paul Rudd e Joseph Gordon-Levitt.

C'è tutto un mondo di storie e personaggi là fuori al quale probabilmente non vi siete ancora interessati. Stiamo parlando di Apple TV+, servizio di video in streaming del colosso delle tecnologie di Cupertino partito un po' in sordina alla fine del 2019 e oggi tra le opportunità di intrattenimento più promettenti sulla piazza. Lo dimostra, nel caso in cui non foste ancora convinti, il trailer con il quale ci viene permesso di dare uno sguardo alla moltitudine di produzioni originali, film e serie tv, in arrivo da qui alla fine dell'anno.





Le tante serie tv in arrivo su Apple TV+

Non ci sono solo le nuove stagioni di serie già acclamate dalla critica come The Morning Show e Ted Lasso. Nei prossimi mesi su Apple TV+ vedremo titolo attesissimi come Fondazione, adattamento del capolavoro di Isaac Asimov ambientato in una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio di un impero diretto verso la distruzione; Invasion, un'altra ambiziosa serie di fantascienza in cui l'ideatore di Hunters David Weil racconta di un'invasione aliena attraverso molteplici prospettive in tutto il mondo; The Shrink Next Door, dark comedy con Will Ferrell e Paul Rudd sulla bizzarra relazione tra un affermato psichiatra e un suo paziente di vecchia data della cui vita ha ormai preso il controllo quasi assoluto; Schmigadoon!, musical comedy del leggendario creatore del Saturday Night Live Lorne Michaels su una coppia che decide di intraprendere un viaggio zaino in spalla nel tentativo di rinvigorire il rapporto, finendo col scoprire una città magica dove tutti si comportano come se fossero in un musical degli anni '40; e Sig. Corman, comedy con Joseph Gordon-Levitt nei panni di un insegnante delle elementari alle prese con le sfide dell'età adulta a Los Angeles.