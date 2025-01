Apple TV+ gratis nel primo weekend dell'anno: 10 Serie TV che vale la pena recuperare

News Serie TV

L'intera libreria di Apple TV+ sarà accessibile senza alcun costo per tutti nel fine settimana del 4 e del 5 gennaio: vi consigliamo 10 titoli da vedere che sono tra le perle della piattaforma.

Un intero weekend con accesso libero al catalogo di Apple TV+? Proprio così. Il servizio di video in streaming della mela fa un regalo a tutti offrendo gratis, nel primo weekend dell'anno cioè il 4 e il 5 gennaio 2025, tutti i titoli della piattaforma. Chi non è abbonato, così, per 48 ore potrà fare una full immersion tra i titoli originali più prestigiosi e di cui parlano tutti. Vi abbiamo detto più volte quanto, negli ultimi anni, il marchio Apple TV+ sia diventato garanzia di qualità offrendo serie tv avvincenti, ben scritte e con star di primo piano. Finora il servizio offriva la prova gratuita di 7 giorni oppure la visione promozionale dei primi episodi di alcune delle sue serie di punta. Adesso, però, l'intera libreria sarà aperta e il vero tiranno sarà soltanto il tempo. È arrivato il momento di approfittarne e, chissà, magari convincersi a sottoscrivere l'abbonamento. Non sapete da quale serie iniziare? Da The Morning Show, a Slow Horses, abbiamo scelto i 10 titoli più rappresentativi e originali presenti in piattaforma: troverete sicuramente quello che fa al caso vostro.

Apple TV+: 10 Serie TV da non perdere

Bad Sisters

Disclaimer

Pachinko

Scissione

Servant

Shrinking

Silo

Slow Horses

Ted Lasso

The Morning Show

Bad Sisters

Una dark comedy creata, scritta, prodotta e interpretata dall'affermata Sharon Horgan, Bad Sisters mescola sapientemente risate e tensione raccontando la storia di cinque sorelle che cercano di proteggersi a vicenda, mentre affrontano il mistero legato alla morte di uno dei loro mariti. I colpi di scena non mancano e le interpretazioni delle protagoniste, dalla stessa Horgan fino a Eve Hewson, lasciano il segno.

Disclaimer

Probabilmente la miglior serie uscita su Apple TV+ nel 2024, Disclaimer esplora i temi della verità, della manipolazione e dell'inganno. La storia ruota attorno a una giornalista di successo (interpretata da uan superba Cate Blanchett) che vede la sua reputazione in bilico quando un libro minaccia di raccontare una sconvolgente storia legata al suo passato. Ma il regista Alfonso Cuarón ci tiene incollati allo schermo facendoci costantemente interrogare su ciò che è reale e ciò che non lo è, con un racconto costantemente in bilico e ricco di suspense.

Pachinko

Tratta dall'omonimo bestseller della coreano-americana Min Jin Lee, Pachinko - La moglie coreana racconta sogni e speranze di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni. Esplora in modo poetico e toccante temi universali come il senso di appartenenza, l'identità e la resilienza in contesti storici complicati e ci regala un'esperienza visiva immersiva e impeccabile.

Scissione

Scissione parte da una premessa distopica interessantissima: come sarebbe un mondo in cui si potesse separare la propria vita lavorativa da quella privata? I dipendenti della Lumon Industries sono stati sottoposti a questo intervento chirurgico al fine di portare il rapporto vita-lavoro a un nuovo livello. Ma quando Mark Scout (Adam Scott) inizia a scoprire la verità, le cose si complicano e una rete di cospirazioni viene a galla. Prodotta da Ben Stiller, anche uno dei registi, Scissione unisce thriller psicologico e critica sociale regalandoci momenti di altissima televisione.

Servant

Diretta dal maestro del genere horror M. Night Shyamalan, Servant esplora il rapporto tra realtà e follia raccontando la storia di una coppia, Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbel), che affrontano il trauma della morte del loro bambino. Per superare il dolore, Dorothy usa una bambola come sostituto del figlio. La situazione diventa più complicata quando assumono una tata, Leanne, e strani eventi inquietanti iniziano a accadere. I personaggi complessi, la tensione costante tra horror psicologico e drama familiare e il ritmo serrato rendono Servant una delle migliori serie horror mai prodotte.

Shrinking

Nessuna serie ha affrontato in modo diretto e sincero, allo stesso tempo, ironico il tema della salute mentale come ha fatto Shrinking. Al centro del racconto c'è un terapista (Jason Segel) che, dopo la perdita di sua moglie, inizia infrangere le regole professionali e a dire ai suoi pazienti esattamente cosa pensa, creando situazioni tragicomiche. Jason Segel, Harrison Ford e il resto del notevole cast offrono performance davvero brillanti che sanno mescolare vulnerabilità e umorismo grazie anche a una sceneggiatura profonda e toccante.

Silo

Basata sui popolari romanzi dela Trilogia del Silo scritti da Hugh Howey, Silo è una serie di fantascienza ambientata in un futuro distopico in cui una comunità vive in un enorme silo sotterraneo che li protegge al mondo esterno, diventato tossico e mortale. Rebecca Ferguson interpreta Juliette Nichols, un ingegnere che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara ma si imbatte in un mistero molto più intricato riguardo al passato della società e al perché la gente vive nel silo. Una serie davvero intrigante che genera anche una riflessione sui temi della libertà e del controllo sociale.

Slow Horses

La miglior serie di spionaggio in circolazione, Slow Horses segue un gruppo di agenti di basso rango dell'intelligence britannica che prestano servizio in una cosiddetta sezione-discarica, un luogo dove vengono destinati ai compiti più noiosi. Guidati da Jackson Lamb, il cinico capo della sezione interpretato da Gary Oldman, i cosiddetti "cavalli lenti" possono però prendersi una rivincita nei confronti di chi, nell'MI5, li guarda con disprezzo. Impregnata del tipico umorismo nero britannico, la serie alterna momenti di leggerezza e attimi di suspense potendo contare anche su personaggi complessi interpretati da attori eccellenti.

Ted Lasso

L'ottimismo contagioso di Ted Lasso non potrà che rapirvi guardando questa perla, vincitrice di 13 premi Emmy. Nella comedy Jason Sudeikis interpreta un coach di football americano che viene ingaggiato per allenare una squadra di calcio professionistica britannica, l'AFC Richmond, nonostante non abbia esperienza nel calcio. Grazie al suo entusiasmo, motiva i suoi giocatori puntando a costruire legami profondi e insegnando l'empatia e la gentilezza. Una serie che diverte e, allo stesso tempo, trasmette valori importanti come la collaborazione e la resilienza che è bene recuperare in una società che diventa spesso arida nei sentimenti.

The Morning Show

Probabilmente la prima serie che ci ha fatto comprendere le potenzialità e le intenzioni di Apple TV+, The Morning Show esplora il dietro le quinte di un programma del mattino affrontando temi come la rivalità, le molestie e le complicate dinamiche dell'industria televisiva. Con un cast eccezionale che comprende attori come Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, questa serie sa intrattenere con una narrazione serrata che alterna dilemmi morali, suspense, faide lavorative e molto altro. Attenzione: crea dipendenza quindi, una volta iniziata, assicuratevi di avere il tempo per finirla (al momento sono disponibili 3 stagioni).

Queste sono 10 Serie TV che sicuramente meritano la vostra attenzione su Apple TV+. Naturalmente la nostra selezione è parziale e il catalogo della piattaforma offre anche altri titoli degni di nota (Da For All Mankind a Invasion, a Masters of the Air, giusto per darvi qualche altra idea). La scelta è ardua ma ce n'è per tutti i gusti. Buona visione!