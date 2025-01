Apple Cider Vinegar: Data e trailer ufficiale della miniserie di Netflix con Kaitlyn Dever

News Serie TV

La miniserie si basa sulla storia vera della truffatrice Belle Gibson.

Apple Cider Vinegar, nuova miniserie di Netflix basata sulla storia vera della truffatrice Belle Gibson, sarà disponibile in streaming dal 6 febbraio. L'annuncio è arrivato in occasione della diffusione del trailer ufficiale, che mostra la protagonista Kaitlyn Dever (candidata all'Emmy per il suo ruolo in Dopesick - Dichiarazione di dipendenza) nei panni dell'influencer australiana che ha finto di avere un tumore al cervello per far crescere i suoi follower e il conto in banca.

Apple Cider Vinegar: La trama della miniserie

In Apple Cider Vinegar, Dever, che torna da protagonista su Netflix sei anni dopo la miniserie di successo Unbelievable, interpreta Belle Gibson, un'influencer del benessere la quale afferma di aver curato il suo cancro al cervello al quarto stadio attraverso accorgimenti sulla salute e il benessere. Se vi sembra improbabile è perché lo è davvero. A Belle non è mai stato diagnosticato il tumore cerebrale di cui continua a parlare al mondo sui social network, sull'app che ha sviluppato e nel suo libro di ricette. Attraverso la sua storia, la pluripremiata sceneggiatrice australiana Samantha Strauss (Dance Academy, Nine Perfect Strangers), che viveva a Melbourne durante l'apice del successo della vera Belle Gibson, esplora la nascita di Instagram, il fascino e l'ascesa della cultura del benessere, l'apice della cultura delle start-up gestite da giovani donne e l'età dell'innocenza su piattaforme sociali poco controllate e obiettive, ponendo diversi interrogativi sull'epoca che stiamo vivendo.

Il resto del cast include tra gli altri Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) nel ruolo di Milla Blake, una giovane donna che crea una piattaforma per promuovere il potere del cibo nella lotta al cancro; Aisha Dee (The Bold Type) di Chanelle, un'amica intima di Belle, che incontra a un evento dopo il quale inizia a lavorare con lei alla sua attività in crescita; Tilda Cobham-Hervey (Ascolta i fiori dimenticati) di Lucy, una donna che sta lottando contro il cancro e viene attratta dal fascino mediatico di Milla e Belle; e Mark Coles Smith (Picnic at Hanging Rock) del marito di Lucy, che teme e disapprova l'influenza delle due donne sulla vita e la salute della moglie.