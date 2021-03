Anya Taylor-Joy Regina degli scacchi e di eleganza: Si aggiudica il Golden Globe con stile (e una manicure a tema)

News Serie TV

L'attrice ventiquattrenne, come da pronostici, vince per la prima volta come migliore interprete femminile in una miniserie o film tv e si fa notare con un look mozzafiato.

Sarà pure stata una cerimonia particolare quella dei Golden Globe di quest'anno, gli ambiti premi del cinema e della tv assegnati come ogni anno dalla Hollywood Foreign Press Association. La mancanza del tappeto rosso e della consueta sfilata fuori dal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, però, non ha scoraggiato molti dei nominati che hanno voluto comunque sfoggiare dei look pazzeschi per la serata, pur collegati da casa. È il caso di Anya Taylor-Joy che, come ampiamente prevedibile, ha vinto il suo primo Golden Globe per il ruolo di Beth Harmon, la formidabile campionessa di scacchi nella miniserie di Netflix La regina degli scacchi. Nonostante abbia dovuto accettare il premio a distanza, l'attrice si è fatta notare per grazia e stile postando sui social tutti i dettagli del suo ricercatissimo look, compresa una particolarissima manicure a tema scacchi che non è passata inosservata.

Anya Taylor-Joy vince il suo primo Golden Globe

Anya Taylor-Joy (che tra l'altro era candidata anche come miglior attrice in un film commedia o musicale per Emma) è sembrata molto felice di ricevere il premio. Ringraziando il creatore de La regina degli scacchi Scott Frank, si è detta ancora una volta onorata per aver avuto la possibilità di interpretare un personaggio così complesso come Beth. "È meraviglioso che tutti abbiano visto la serie. La rifarei mille volte ancora. Ho imparato così tanto. Mi sento grata e ringrazio il pubblico che ha visto la serie e supportato il mio personaggio. Ha significato tantissimo per me".

I dettagli del look di Anya Taylor-Joy

L'attrice ventiquattrenne, è il caso di dirlo, non ha sbagliato una mossa neppure quando si è trattato di scegliere non un solo look ma ben due da sfoggiare per l'occasione. Ha incantato i fan, infatti, prima con uno scintillante ed elegantissimo abito verde smeraldo completo di mantella coordinata (la foto in alto) e successivamente con un abito in raso color avorio, entrambi Dior. Tutte le fasi della preparazione sono state documentate su Instagram dal visionario stylist Law Roach che l'ha seguita passo dopo passo. Il look era impreziosito da splendidi gioielli Tiffany e, curiosamente, anche da una manicure ispirata al gioco degli scacchi realizzata dall'artista delle unghie Kim Truong (la vedete in basso). Insomma, oltre che Regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy ha dimostrato decisamente di essere anche regina di eleganza di questa 78sima edizione del Golden Globe.

Foto: Instagram Anya Taylor-Joy