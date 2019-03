Angel: David Boreanaz annuncia una possibile reunion per il 20° anniversario

Ciò che accadde nella primavera del 2017 con Buffy e il suo amato cast potrebbe ripetersi presto con Angel. Ospite del programma The Talk, la star David Boreanaz ha rivelato che si sta lavorando nel tentativo di organizzare una reunion del cast in occasione del prossimo 20° anniversario dell'altrettanto fortunato spin-off.

"Stiamo per arrivare al nostro ventesimo anniversario", ha detto l'attore. "È straordinario essere stati benedetti con una serie del genere. È esattamente dove è cominciata la mia carriera nel mondo della recitazione. Adoro quel personaggio. Quindi lasciatemi dire che potrebbe esserci qualcosa dietro l'angolo. Non voglio rivelare molto. Quest'autunno saranno trascorsi 20 anni e potremmo avere qualcosa in cantiere".

Angel esordì su The WB (ora conosciuta come The CW) nell'ottobre del 1999 e andò in onda per cinque stagioni fino al 2004. Nella serie, incentrata sulle avventure a Los Angeles del vampiro con l'anima Angel (Boreanaz) dopo il suo allontanamento da Sunnydale e dal suo amore, Buffy Summers, recitavano anche Charisma Carpenter (Cordelia), Alexis Denisof (Wesley), J. August Richards (Charles), Amy Acker (Fred), Andy Hallett (Lorne), James Marsters (Spike) e Mercedes McNab (Harmony).

Nel 2017, in occasione del 20° anniversario di Buffy, la quasi totalità del suo cast e l'ideatore Joss Whedon si riunirono in una cover story di Entertainment Weekly, celebrazioni alle quali prese parte anche Boreanaz. L'attore, attualmente nel cast di SEAL Team di CBS, si è detto inoltre favorevole al progetto di Whedon di un remake di Buffy the Vampire Slayer con protagonista questa volta una Cacciatrice afroamericana.