Andre Braugher è morto: La star di Brooklyn Nine-Nine e Homicide aveva 61 anni

L'attore vincitore di due Emmy si è spento lunedì dopo una breve malattia. Il ricordo dei colleghi di Brooklyn Nine-Nine.

Un altro giorno triste per Hollywood e il pubblico delle serie tv. Nella notte è arrivata la notizia della morte lo scorso lunedì, a soli 61 anni, dell'attore vincitore dell'Emmy Andre Braugher, la cui illustre carriera televisiva comprendeva ruoli nello straordinario poliziesco degli anni '90 Homicide e nella più recente comedy poliziesca Brooklyn Nine-Nine. Come rivelato dalla sua pubblicista, Braugher se n'è andato dopo una breve malattia.

La carriera di Andre Braugher, tra cinema e tanta tv

Originario di Chicago, dopo gli studi alla Juilliard School di New York, alla fine degli anni '80 Andre Braugher debuttò sul piccolo schermo con il ruolo del detective Winston Blake in un paio di film tv di Kojak. Nello stesso anno recitò per la prima volta anche sul grande schermo, nel film premio Oscar Glory - Uomini di gloria. Il ruolo della svolta arrivò poco tempo dopo, nel 1993. In Homicide, uno dei più grandi successi della tv americana, Braugher interpretò il detective Frank Pembleton, uno specialista degli interrogatori, personaggio ispirato all'eccentrico detective afroamericano del Dipartimento di Polizia di Baltimora Harry Edgerton. Sebbene Homicide fosse una serie corale, Pembleton diventò il preferito dai fan e fu spesso identificato come il suo personaggio caratteristico. A Braugher glielo riconobbe anche la Television Academy con l'Emmy di migliore attore protagonista in un drama nel 1998, uno dei quattro vinti complessivamente dalla serie e l'unico assegnato a un suo attore.

Durante e soprattutto dopo Homicide, Braugher continuò a lavorare in tv e al cinema con ruoli piccoli e meno piccoli. Si ricordano quelli nelle serie Law & Order, The Practice, Gideon's Crossing, Hack e Thief, per il quale conquistò il suo secondo Emmy, e quelli nei film Schegge di paura, Bus in viaggio, City of Angels - La città degli angeli, Frequency - Il futuro è in ascolto e The Mist. Nell'ultimo decennio si fece apprezzare in Men of a Certain Age e Last Resort, prima di ottenere nel 2013 il secondo ruolo più importante della sua carriera: lo stoico capitano Raymond Holt in Brooklyn Nine-Nine, accanto a Andy Samberg. Nelle otto stagioni della comedy, Braugher mise a segno altre quattro nomination all'Emmy come migliore attore non protagonista. Apparve inoltre in un arco di episodi di Law & Order: Unità Speciale e, subito dopo Brooklyn Nine-Nine, nella stagione finale di The Good Fight con il ruolo dell'avvocato-showman Ri'Chard Lane. Del resto, a Hollywood, quando c'era un personaggio afroamericano eccentrico e brillante da assegnare, il primo telefono che squillava era spesso il suo.

All'inizio di quest'anno, prima degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, Braugher si era unito al cast di The Residence, mystery drama di Shonda Rhimes per Netflix ambientato alla Casa Bianca. Accanto a Uzo Aduba e Susan Kelechi Watson, tra i tantissimi altri, l'attore era stato scelto per il ruolo del capo usciere della Casa Bianca A.B. Wynter. Solo quattro degli otto episodi ordinati sono stati completati prima degli scioperi. Il ritorno sul set è previsto per il 2 gennaio ma non è chiaro se, alla luce della morte prematura di Braugher, questa data sarà mantenuta o sarà concesso più tempo al cast e alla troupe per piangere la scomparsa del collega e permettere ai produttori di ragionare su come continuare senza di lui: se il personaggio sarà fatto uscire di scena o se Braugher sarà sostituito da un altro attore.

Andre Braugher: Il ricordo dei colleghi di Brooklyn Nine-Nine

Le reazioni alla morte di Andre Braugher da parte degli ex colleghi di Brooklyn Nine-Nine sono state immediate e accorate. In un post su Instagram, Terry Crews (interprete nella serie di Terry Jeffords) ha scritto: "Non riesco a credere che te ne sia andato così presto. Sono onorato di averti conosciuto, riso con te, lavorato con te e condiviso 8 anni fantastici osservando il tuo talento insostituibile. Questo fa male. Mi hai insegnato così tanto. Sarò sempre grato per l'esperienza di conoscerti. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Le più sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo momento difficile. Mi hai mostrato com'è una vita ben vissuta". Dirk Blocker (Michael Hitchcock) ha scritto invece: "Eri intelligentissimo, straordinariamente gentile, solidale, generoso, possedevi un talento profondo e incredibile e avevi ancora tanto altro da offrire. Sono devastato. Gli ho voluto bene. I 9 anni in cui ho potuto lavorare con lui ed essere semplicemente al suo cospetto sono stati davvero una benedizione. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia".

Joe Lo Truglio (Charles Boyle) ha ricordato come Braugher "parlasse spesso dei suoi figli e sapesse quanto fosse fortunato ad avere Ami. Sono loro grato per averci permesso di condividere otto anni con lui. Era impegnato e appassionato delle cose che amava. E quella voce. Ha dato fondo ai dialoghi più rudi [...] Mi manca già così tanto. Che onore lavorare con un uomo che conosceva il vero senso della vita. Mi sento benedetto e grato. Mi manchi, capitano Holt". E mentre l'account ufficiale di Brooklyn Nine-Nine ha pubblicato la seguente foto, accompagnata dalle semplici parole "Per sempre il nostro capitano. Ti vogliamo bene, Andre", NBC e Universal Television hanno rilasciato questo comunicato: "Andre Braugher era l'attore che gli altri nella professione avrebbero sempre aspirato a essere. Ha infuso il detective Frank Pembleton in Homicide con giusta ferocia e silenziosa dignità. Oltre alla sua bravura come attore drammatico, anche le sue doti comiche erano in bella vista nei panni del determinato e appassionato capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine. Le sue performance continueranno a ispirare le generazioni future e ci mancheranno moltissimo".