Andor, un video backstage della stagione 2 e il poster ufficiale!

Il 23 aprile partirà in streaming su Disney+ la seconda attesa stagione di Andor, una delle serie più apprezzate di Star Wars. Possiamo mostrarvi un backstage video della sua lavorazione, insieme al poster ufficiale.

Dal 23 aprile torna in streaming su Disney+ una delle serie di Star Wars che ha diviso meno gli appassionati, Andor con Diego Luna: in attesa del debutto, possiamo guardare un video backstage dell'attesa seconda stagione, insieme al poster ufficiale delle nuove avventure della Ribellione, raccontate dallo showrunner Tony Gilroy, anche executive producer di questi dodici (e ultimi) episodi, che porteranno fino agli eventi raccontati nel film Rogue One.



Backstage: Stagione 2 - Backstage, dietro le quinte della serie Star Wars di Disney+ - HD

Andor, la stagione 2 è imminente su Disney+

Nel videobackstage abbiamo un nuovo assaggio della seconda stagione di Andor su Disney+ dal 23 aprile: un allestimento magniloquente per raccontare i quattro anni che condurranno al furto dei piani nella Morte Nera in Rogue One, un periodo in cui focolai di ribellione scoordinati nella galassia devono unirsi per opporre una concreta resistenza all'Impero. La vicenda ruota come sempre su Cassian Andor, ormai lontano dalle sue anonime radici ma ancora non pienamente maturo come importante elemento dell'Allenza Ribelle. La seconda stagione racconterà questo suo percorso, parallelo alla presa di coscienza di chi non vuole il giogo imperiale. La stagione promette "intrighi politici, pericoli, tensioni e imprese ad alto rischio", stando al comunicato stampa inviato dalla Disney, dove si conferma il piano di pubblicazione degli episodi: un primo capitolo, composto dagli episodi 1-3 al debutto, seguito da altri tre capitoli, sempre di tre episodi ciascuno, caricati sulla piattaforma ogni mercoledì.

Gli episodi sono scritti da Gilroy stesso (1-3), Beau Willimon (4-6), Dan Gilroy (7-9) e Tom Bissell (10-12), le regie sono state affidate a Ariel Kleiman (1-6), Janus Metz (7-9) e Alonso Ruizpalacios (10-12). Del cast fanno parte, oltre a Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.