And Just Like That…: Tony Danza sarà il "papà" di Che nella stagione 2

L'attore sarà ricorrente nel nuovo ciclo di episodi della serie sequel di Sex and the City.

Sex and the City sta per dare una figura paterna a uno dei suoi personaggi più divisivi. Deadline riporta che il veterano dello schermo Tony Danza ha firmato con il servizio streaming HBO Max per un ruolo ricorrente a lui molto familiare nella seconda stagione della serie sequel And Just Like That..., disponibile prossimamente (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW).

And Just Like That... 2: Il ruolo di Tony Danza

Nel ciclo inaugurale di And Just Like That..., i fan di Sex and the City hanno incontrato un nuovo personaggio del quale non si sono innamorati subito e, probabilmente, non lo hanno fatto neppure in seguito. Come non l'hanno fatto alcuni critici. Stiamo parlando di Che, podcaster e comico stand-up non binario interpretato dall'ex di Grey's Anatomy Sara Ramirez, che rimarrà al suo posto nella stagione 2.

Nel finale è stato rivelato che Che e il suo interesse amoroso, Miranda (Cynthia Nixon), si sarebbero trasferiti per alcuni mesi a Los Angeles per permettere alla prima di perseguire un'opportunità professionale: recitare nel pilota di una sitcom. Danza reciterà nei panni di se stesso, scelto per interpretare il padre di Che nel potenziale show. I più attenti di voi ricorderanno che nel finale la stessa Che aveva menzionato questa come una possibilità: "Tony Danza sta venendo per leggere il ruolo di mio padre. Non è messicano o irlandese, ma è Tony Danza".

Tutti odiano Che?

Benché molti fan si siano espressi negativamente nei confronti di Che, il suo atteggiamento e l'impatto che ha avuto sulla vita di Miranda, la quale prima ha detto a Steve di volere il divorzio e poi ha rifiutato uno stage prestigioso per seguire Che in California, lo showrunner Michael Patrick King ha riferito che il personaggio non solo tornerà nella prossima stagione ma avrà un ruolo più centrale, convinto abbia ancora molto da dare.

"Abbiamo costruito un personaggio che è un essere umano, che è imperfetto, che è complesso, che non è qui per essere apprezzato, che non è qui per l'approvazione di nessuno. È qui per essere se stesso", aveva detto Ramirez al New York Times. King aveva aggiunto su Variety: "Voglio mostrare la dimensione di Che che la gente non ha visto, per qualsiasi motivo, perché era accecata, per paura o terrore. Voglio mostrare più Che piuttosto che meno Che. Per come è davvero".