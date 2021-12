And Just Like That...: Su NOW un nuovo appassionante capitolo di Sex and the City, una serie che non passa mai di moda

News Serie TV

Ha debuttato anche in Italia il revival della serie cult che negli anni '90 ha sdoganato temi come il sesso e le complicate relazioni tra adulti: ecco perché le cinquantenni Carrie, Miranda e Charlotte sanno ancora sorprenderci.

È un debutto in grande stile quello di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che ha riportato in tv, dopo sei stagioni e due film, le vite delle splendide amiche newyorchesi Carrie, Miranda e Charlotte interpretate ancora una volta da Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. I primi due episodi sottotitolati in italiano sono arrivati in streaming su NOW all'interno del Pass Entertainment (attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 9,99€ per due mesi insieme con il Pass Cinema) lo scorso 9 dicembre in contemporanea con l'americana HBO Max. L'appuntamento con la serie si rinnoverà con un nuovo episodio ogni giovedì, mentre per la versione doppiata in italiano bisognerà attendere il 18 dicembre. I primi due episodi ci catapultano in una New York post pandemia dove le tre amiche sono ancora unite, nonostante l'assenza del quarto membro del gruppo - Samantha interpretata nella serie originale e nei film da Kim Cattrall - e affrontano nuove sfide dimostrando che la vita, a cinquant'anni, sa ancora sorprendere. E sa farlo in modi inaspettati.

And Just Like That...: Grandi cambiamenti, nuovi amici, stesse scarpe

Con al timone lo storico produttore esecutivo Michael Patrick King, And Just Like That... segue ancora una volta le note protagoniste Carrie, Charlotte e Miranda che nel frattempo hanno cinquant'anni e - come tutti negli ultimi tempi - sono reduci da una pandemia che ha messo in ginocchio anche la loro amata città di New York. In questa nuova fase della vita, tra rinnovate sfide professionali, figli ormai cresciuti e nuove conoscenze, le tre amiche sanno di poter contare ancora l'una sull'altra. Carrie è diventata co-conduttrice di un podcast su sesso e relazioni insieme all'irriverente Che Diaz (Sara Ramirez, Grey's Anatomy), ex stand-up comedian che sa il fatto suo e non ha peli sulla lingua; ma certe cose non cambiano mai: nel suo armadio da sogno, infatti, conserva ancora "le sue bambine", decine di paia di elegantissime scarpe che ancora le continuiamo a invidiare. Miranda ha scelto di rimettersi in gioco e seguire un corso di specializzazione alla Columbia University dove conosce la brillante insegnante Nya Wallace (Karen Pittman, Yellowstone). Charlotte... è sempre Charlotte, mamma amorevole e fin troppo premurosa che entra nelle grazie di Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker, Empire), una madre di tre figli di Park Avenue che fa la documentarista. Completa il poker di nuove spumeggianti new entry Sarita Choudhury (Homeland), che nei prossimi episodi interpreterà Seema Patel, una capace agente immobiliare di Manhattan che si è fatta da sola.

Queste new entry nel cast non fanno certo dimenticare Samantha (alla cui assenza, seppure pesantissima, viene comunque data una spiegazione), ma interagiscono brillantemente con le protagoniste ricordandoci che a cinquant'anni si possono ancora fare nuove stimolanti conoscenze. La scelta di tre nuove attrici non bianche, inoltre, risponde alla necessità di riparare all'evidente mancanza di diversità rimproverata alla serie originale e su cui lo stesso Michael Patrick King aveva fatto mea culpa. Insomma: questo revival sa essere contemporaneo e inclusivo fin da subito, senza perdere di vista l'ironia, le battute sagaci e lo stile - con un occhio attento alla moda e alle tendenze del momento - che hanno contraddistinto la serie originale.

Il cast: Attesi ritorni, guest star e una nuova generazione

In And Just Like That... sono tornati anche diversi volti noti di Sex and the City, tra cui Chris Noth che ha ripreso il ruolo dello storico interesse amoroso, poi marito, di Carrie, Mr. Big; Mario Cantone che è ancora l'amico di Charlotte Anthony Marentino; David Eigenberg nei panni del marito di Miranda Steve; Evan Handler in quelli del marito di Charlotte Harry Goldenblatt; e il compianto Willie Garson, storico interprete di Stanford Blatch. Ma c'è anche qualche simpatica e inattesa guest star dalla serie originale, come Julie Halston tornata nel ruolo della mondana ed esuberante Bitsy Von Muffling.

Ma questo revival spiana la strada anche a una vera e propria seconda generazione di Sex and the City visto che tra i protagonisti ci sono anche i figli, ora cresciuti, di Miranda e Charlotte. Cathy Ang (Ramy) interpreta Lily, la figlia maggiore di Charlotte e Harry, mentre Alexa Swinton (Billions) è la minore (e più peperina) Rose. Niall Cunningham (Life in Pieces) è il figlio adolescente di Miranda e Steve, Brady (nato durante un memorabile episodio della quarta stagione di Sex and The City, quello dedicato alla città di New York dopo l'attentato dell'11 settembre 2001) e accanto a lui c'è Cree Cicchino (Mr. Iglesias) nel ruolo della sua fidanzata, Luisa Torres. Vedere le protagoniste nei ruoli di mamme, più o meno severe, di ragazzi adolescenti è un vero spasso perché conosciamo così nuove sfumature delle loro personalità. E chissà che questi nuovi personaggi non diano vita loro stessi a nuove storie e nuovi capitoli (magari uno spin-off?) della saga. La sensazione è che Sex and the City in fondo abbia ancora qualcosa da dire e che la sua eredità sia viva e più forte che mai: come delle splendide Manolo Blahnik che non passano mai di moda.